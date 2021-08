Congreso de Edomex aprueba terna para titular de la Codhem

A una semana de cerrar la convocatoria, la terna para presidir la Comisión de Derechos Humanos (Codhem) quedó integrada con perfiles con carrera en la administración pública que detonó un choque dentro de Morena, al cuestionar la falta de una propuesta ciudadana.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) determinó que de siete aspirantes quedarán: Myrna Araceli García Morón, María Guadalupe González Jordán y Edgar Humberto Cruz Martínez.

En tanto quedaron fuera: José Antonio Lara Duque, Ricardo Moreno García, Moisés Jiménez González y Armando Martínez Peña.

De la terna, García Morón pidió licencia a la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa (TRIJAEM), ella se perfila a ser ungida; González Jordán es exconsejera electoral estatal; y Cruz Martínez fue funcionario en el DIF de Metepec.

La discusión

Los diputados de Morena, Max Agustín Correa Hernández y Juliana Felipe Arias cuestionaron la falta de perfil ciudadano para integrar la terna para designar al que estará al frente de la Codhem en los próximos cuatro años.

En su participación en la Comisión de Derechos Humanos, Correa Hernández propuso que fuera una cuarteta, al incluir al activista José Antonio Lara Duque, pero fue no fue considerada.



Insistió que faltaba el perfil ciudadano, donde la Jucopo hizo su trabajo, y ellos deberían hacer el suyo, pues el ombudsperson es el abogado del pueblo.



“El que representa a la sociedad ante los agravios que se cometen por acciones u omisiones por parte de las instituciones de gobierno”, declaró.



Su compañera de bancada, Juliana Felipa Arias, demandó que el organismo defensor de los derechos humanos se ciudadanizara y recriminó el descocer la carrera de los que fueron integrados en la terna. Su inconformidad fue más allá al reclamar la presencia de la Codhem ante casos como el de la niña Paulette.



“Si me apena y me denigra como ciudadana de que no levantemos la voz, que no ejerzamos nuestro derecho, que los ciudadanos mexiquenses no estén representados por nosotros”, arremetió.



El presidente de la comisión, Julio Alfonso Hernández Ramírez y la diputada, Mónica Álvarez Nemer, ambos de Morena, defendieron la integración de la terna y pidieron respeto al trabajo realizado en los últimos días.



Hernández Ramírez, argumentó que si hicieran otro procedimiento violarían las propias reglas, en referencia a la propuesta de incluir a Lara Duque.



A más tardar el 12 de agosto deberá someterse al pleno de la Legislatura, la terna donde la designación deberá estar respaldada por las dos terceras partes. El cargo tendrá una temporalidad de cuatro años.



Desde el 3 de agosto, Jorge Olvera García dejó el despacho de la Codhem, luego de que renunció el buscar la reeleción. Él fue designado el 3 de agosto pero del 2017, luego ser rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).