En suspenso proceso para titular de CODHEM; ombudsperson no se reelegirá

El registro de aspirantes para el nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos (Codhem) se ha dado con total hermetismo. Aún no se conoce la lista definitiva, pero sobresale que el ombudsperson Jorge Olvera García no buscó la reelección.

Hasta este domingo, se dio a conocer una relación de siete participantes, de ellos el activista José Antonio Lara Duque y la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (TRIJAEM), Myrna García Morón, lo hicieron público.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Comisión Legislativa, esperarán hasta el 3 de agosto, para dar a conocer los nombres, fecha en la que se dará la etapa de entrevistas.

El registro estuvo abierto el 30 y 31 de julio y a este ya no llegó el ombudsperson Olvera García, además que tampoco el exmagistrado, José Castillo Ambriz.



Por una parte, José Antonio Lara Duque indicó que el sábado acudió a hacer su registro y en la que cumplió con todos los requisitos marcados en la convocatoria. Él destaca que es apoyado por al menos 180 organizaciones civiles.



En entrevista, consideró que es el único perfil que sale de la sociedad civil organizada. En este sentido, recalcó que la Legislatura tiene dos opciones seguir nombrando a ex funcionarios, ex magistrados o ex rectores o alguien que hace trabajo desde la comunidad.



“Decide continuar con esta tradición de las Comisiones Estatales de nombrar ex funcionarios, ex magistrados, ex rectores, gente de la burocracia o plantean un cambio de paradigma”, afirmó.

En redes sociales, Myrna García Morón dio a conocer que pidió licencia a su cargo de presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Destacó el apoyo de 30 organizaciones y agradeció, también a varias asociaciones como colegios. Afirmó que es tiempo de la ciudadanía.

“Estoy convencida que es tiempo de la ciudadanía y debemos empoderarla para que se apropie de sus derechos humanos…debemos promoverlos y defenderlos, sobre todo, pagar las deudas históricas con los grupos vulnerables”, compartió en Facebook.

Otros nombres de aspirantes que se ha escuchado que acudieron a la etapa de registro son Guadalupe González Jordán, Ricardo Moreno García, Moisés Jiménez, Armando Martínez Peña y Edgar Cruz Martínez.