Diputada de Oaxaca cumple tres días retenida en bloqueo carretero

Este domingo se cumplen tres días de la retención de la diputada local Yarith Tannos por habitantes de San Juan Mazatlán, Oaxaca, quienes esta mañana amenazaron con amarrarla.

Desde el viernes 30 de julio, la Legisladora Local fue retenida en el bloqueo y fue esposada la primera noche, mientras el sábado continuó en la espera de que las autoridades correspondientes pudieran liberarla; por la noche, los manifestantes la despojaron de su teléfono celular.

La diputada local aseguró que fue privada de su libertad, y que las esposas que se le colocaron en las manos, le causaron algunos moretones, además para ir a hacer sus necesidades fisiológicas, es acompañada por los manifestantes.

“Desde las 5:00 de la tarde a 8:00 de la mañana me tuvieron con esposas, tengo incluso moretones;, me encuentro bien, si necesito ir al sanitario me acompañan, espero que pronto se arregle toda esta situación”, señaló a través de un video que divulgó en su cuenta de Twitter.