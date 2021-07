Hay indicios de que Cárdenas Palomino participó en torturas: AMLO

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hay indicios de que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino participó en actos actos de tortura en contra de Israel Vallarta, quien tiene 16 años en prisión, acusado de secuestro y de encabezar la banda de Los Zodiaco.

En la conferencia de prensa, el mandatario federal señaló que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero revisará el caso, el cual se ha complicado porque, asegura que hay que hacer muchos trámites.

“Por coincidencia, pero también por así sucedieron las cosas, ahora se detiene al señor Cárdenas Palomino. Él está acusado de tortura y hay indicios, no podemos decir que ya son pruebas contundentes, pero hay indicios de que este señor, Cárdenas Palomino participó cuando la detención de Vallarta. Aparece en la televisión, incluso lo recuerdo hasta se voltea él y dice: ‘no me golpees’ o ‘no me pegues’, algo así. Entonces todo esto se tiene que ver”, explicó.

López Obrador señaló que la fiscalía general de la República tendrá que revisar las evidencias para determinar si el ex mando de la Policía Federal participó en actos de tortura en contra de Israel Vallarta. Dijo que se revisará si existe alguna solicitud de extradición de Luis Cárdenas Palomino a Estados Unidos, pero primero tendrá que comparecer ante la justicia mexicana.

“Ya está en la Fiscalía, voy a solicitar información sobre alguna solicitud de extradición. Creo que primero tiene que atenderse la denuncia de la Fiscalía, sin embargo, hay que ver si el gobierno de Estados Unidos está solicitando la extradición, hoy mismo podríamos informar”, finalizó.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar