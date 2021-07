Barbosa Huerta señala que no se van a solapar irregularidades

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que en su gobierno no solapará las irregularidades que se cometieron en la Fundación Mary Street Jenkins, por lo que dentro de la legalidad se rescatarán para Puebla los 750 millones de dólares que le fueron saqueados.

Señaló que ahora dicen que hay violación al Estado de Derecho, lo cual interpretan como “privilegios para unos cuantos”, ya que se les permitió que hicieran de todo y ahora callan ante el desfalco que se hizo y que derivó en que el patrimonio fuera enviado a paraísos fiscales como Panamá.

“Con este gobierno no, aquí no admitimos desmadres, aplicamos la ley, que les quede claro o qué quieren, un gobierno que siga viendo las chingaderas que se hicieron en Puebla. Yo no, ni hago desmadres ni hago chingaderas, los que los hacen son ellos