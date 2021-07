En Aguililla la gente está harta de la ineptitud del gobierno y el Ejército, advierte la Arquidiócesis de Apatzingán

El padre Salvador Sánchez, encargado de los Medios de Comunicación de la Arquidiócesis de Apatzingán, Michoacán, dijo que la gente de Aguililla está harta de la ineptitud "de quien nos gobierna" y mencionó que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, de "abrazos y no balazos", no ha funcionado, al menos no en esta localidad.

En entrevista para Heraldo Radio en el programa “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, el religioso informó que el lunes 5 de julio hubo una reunión de más de cuatro horas entre los pobladores de Aguililla y las autoridades municipales y estatales, además del Ejército, en donde pidieron a las fuerzas castrenses que lleven a cabo patrullajes nocturnos, a lo que respondieron que no se puede, porque "es peligroso".

Sánchez destacó que entre las demandas por parte de los pobladores es que haya paz, libre tránsito y que se restablezcan los servicios básicos, como la energía eléctrica y el agua. De igual forma, pidieron al Ejército que no haya una represión violenta contra los ciudadanos, quienes han bloqueado en varias ocasiones la carretera a modo de protesta, lo que ha conllevado a enfrentamientos.

A diferencia de lo que se ha dicho, el religioso negó que el pueblo de Aguililla se haya levantado en armas, ya que "son pacíficos", pero aceptó que sí han bloqueado la carretera con piedras y han usado cohetes.

"Si las autoridades federales hubieran hecho algo desde que se les dijo, no estaría pasando nada de lo que se ha visto", sentenció el encargado de los Medios de Comunicación de la Arquidiócesis de Apatzingán.

Aguililla es la cabecera del municipio del mismo nombre, ubicado en Michoacán, y su población vive momentos de tensión por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde el pasado mes de abril.

El poblado de Aguililla es una zona que paulatinamente se ha convertido en un punto estratégico para los cárteles de la droga por lo que la violencia ha escalado a altos niveles donde los habitantes de la Tierra Caliente michoacana se ven afectados por los actos delictivos especialmente del CJNG.