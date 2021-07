Consultas deben ser costumbre, asegura Jesús Ramírez

La consulta popular del próximo 1 de agosto es la entrada de la ciudadanía a los temas públicos, porque rompe con el monopolio de las decisiones de políticos, aseguró el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.

En entrevista con El Heraldo de México, consideró que es necesario irse acostumbrando a este ejercicio de democracia participativa, donde las decisiones trascendentales deben tener un sentir social. Ramírez Cuevas también hizo un balance de los resultados electorales y pone el énfasis en una reforma al árbitro electoral.

¿Cuál es el balance de las elecciones desde la visión del gobierno?

Los términos en los que se dio la elección, tal como lo planteó la oposición, fue de calificar y votar a favor o en contra de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Esos fueron los términos del debate y podemos decir que no sólo la aceptación del presidente es alta, también la de las fuerzas (políticas) que respaldan al gobierno: hubo un triunfo en la mayoría de los espacios, como 11 gubernaturas, 17 congresos locales, ciudades muy importantes en todo el país. Hoy esos partidos, en especial Morena, han pasado a gobernar a la mayoría de la población.

¿Se puede calificar como exitosa?

Exitosa para Morena y sus aliados. Para nosotros, como gobierno, es favorable, pues es un reconocimiento de la mayoría de los electores al gobierno. Incluso, es un reconocimiento al manejo de la pandemia, porque eso pudo haber tenido un costo político alto.

¿Cómo queda el Instituto Nacional Electoral (INE)?

En un principio cambió su papel de ser sólo árbitro para convertirse en actor de la contienda; a meterse al debate ideológico, político y a confrontar al presidente de la República, aunque el consejero Lorenzo Córdova Vianello diga que no: eso marcó la elección. También hicieron un buen trabajo de organización que no ha sido analizado a fondo. Fue eficiente, porque se instalaron casi la mayoría absoluta de las casillas, creo que hay detalles, pero al INE le fue bien como organizador, pero creo que sí debe revisarse cuál el papel del árbitro.

¿Falta una reforma al INE?

Hace falta una reforma política-electoral. Se debe reducir el costo de las elecciones, es muy caro y muy alto el presupuesto que tienen los partidos políticos y también hay que cambiar el modelo de comunicación, pues la spotización en medios (de comunicación) ya no funciona.

No hubo debate, ni si quiera la oposición pudo dibujar un proyecto de de nación, lo único que los unía era el rechazo al Presidente.

Otro tema es el de las diputaciones plurinominales. Todo mundo está de acuerdo que son muchas y que pueden disminuir, incluso desaparecer, pero no hacer lo que hizo el INE de modificar los criterios en medio de la contienda para afectar a un partido político. Eso no se hace y ahí fue donde se comprobó la falta de imparcialidad.

¿La figura de la consulta popular es acorde a las necesidades de la sociedad?

Debemos acostumbrarnos a que la consulta popular es la moneda corriente, la entrada de los ciudadanos a los asuntos públicos. Quienes cuestionan este ejercicio han usufructuado el poder de manera monopólica y a espaldas de la sociedad. Entonces, permite que en los temas de trascendencia nacional, local o sectorial puedan intervenir los ciudadanos, por lo que creo que ya es hora de dar ese paso.

Por ejemplo, es la moneda corriente en otros países como Estados Unidos en donde cada elección, local o federal, hay consultas de todo tipo; desde aeropuertos hasta la legalización de la marihuana, por lo que es hora de que México pueda facilitar que las consultas se lleven a cabo .

¿El INE ha hecho buen trabajo en este tema ?

No les gustan las consultas. Tienen una cultura política muy vieja, de monopolio de la política en manos de los partidos, de los políticos y del gobierno. Eso ya es obsoleto.

Las instituciones deben reflejar el mandato popular, a través del voto, pero también las decisiones y las acciones deben reflejar el sentir social y la única manera es la democracia participativa. Por eso se habla de que no hay voluntad para hacer posible este ejercicio .Se dice que no se puede consultar la ley y evidentemente, no , pero si se puede consultar si el ánimo social es el de jugar a los gobiernos anteriores que tienen cuentas muy grandes.

Con Carlos Salinas de Gortari hubo 600 perredistas asesinados, por luchar por la democracia y el voto libre. También se dio la privatización de 18 bancos y de empresas públicas, entrega de millones de hectáreas a empresas particulares. Y ya no digamos del desvío de recursos, fraudes electorales, fortunas inexplicables o el asesinato de un candidato presidencial. Hay muchas cosas que se pueden hablar del sexenio de Salinas de Gortari.

En la época de Ernesto Zedillo está el tema de Acteal, del Fobaproa, uno de los grandes fraudes que se siguen pagando, lo cual es inmoral y deben saberlo los ciudadanos y si hay delitos que han prescrito, se deben sacar lecciones para que no se repitan.

Cómo es posible que el gobierno de Vicente Fox traicionó la democracia y permitió que sus hijos se enriquecieran a través de Pemex y Oceanografía.

También está el caso de Felipe Calderón y su guerra contra el narco, que sembró muertos en el país y todavía prevalece esa violencia. De todo esto se tiene que hacer, al menos un ejercicio de memoria; hacer un juicio político y moral, y ojalá, en el caso de que así se compruebe, un juicio jurídico que tenga consecuencias .

Por Francisco Nieto

