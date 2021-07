Arranca parlamento abierto sobre la figura de diputado municipal y el empatar elección de gobernador del Edomex

El parlamento abierto para reformar la Constitución, realizó su primera sesión con un álgido debate que derivó en programar otro encuentro, al tocarse los temas de creación de diputados municipales o empatar la elección de gobernador con el federal y nombrar a un interino.

A partir de este 5 de julio y hasta el día 16 se tendrán estas sesiones de nueve comisiones para que la última jornada se tenga la plenaria con la conclusión de la discusión de 231 iniciativas por parte de mil 100 parlamentarios.

En este primer ejercicio, tuvo actividad la Comisión de Democracia y Régimen Político, misma que es presidida por David Melgoza Mora. Apenas se tocaron cinco de 52 propuestas que deben ser evaluadas, de las cuales sólo dos alcanzaron consensos.

Cada parlamentario contó con cinco minutos para exponer su iniciativa, para dar paso a una ronda de comentarios y una segunda intervención del ponente de tres minutos. Además de otra ronda y una tercera de dos minutos, aunque no alcanzó.

El tercer parlamentario, Irak Vargas Ramírez, expuso la eliminación de síndicos y regidores, para dar lugar a diputados municipales, aunque no conectó con los demás participantes.

De igual manera, planteó que la elección a gobernador sea recurrente con la federal, y con ello se nombre a ejecutivo interino.

“Desafortunada este formato nos lleva a presentar baterías y no iniciativas en lo particular, este bien son las reglas. Y por último desaparecer la figura de Consejos de Participación Ciudadana y delegaciones, parece que ya no tiene sentido, su función no está siendo la de representar a sus comunidades”, mencionó.