Si debes materias en el IPN, conoce que exámenes debes presentar

Lo sabemos, el semestre ha sido arduo y extenso, muchas tareas, conexión en todo momento, maestros exigentes, falta de apoyo para terminar las actividades, desempleo, falta de recursos económicos, preocupación por las condiciones de salud dentro de la familia y desde luego, una pandemia mundial.

Sin embargo, las unidades de aprendizaje (así se les llama en la Vocacional) no te dan tregua y debes aprobarlas para continuar tus estudios dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y como miembro de la comunidad no te puedes dar el lujo de reprobar o ‘arrastrar’ materias, ya que en un futuro muy cercano tendrás que pagarlas y entonces sí, no habrá excusa que valga.

Recuerda que como miembro de la comunidad politécnica, tienes derechos y obligaciones, una de tus obligaciones es aprobar las materias que se te asignan (y las que tú escoges) cada semestre, pero si las repruebas, podrías no continuar en el siguiente semestre o en el último de los casos perder tu categoría de alumno por reprobar de manera reiterada esas materias y por lo tanto, quedarías fuera de la escuela a la que tanto trabajo te costó entrar.

Ahora bien, como decíamos, cuentas con derechos que te permiten continuar tu camino dentro de la Institución, pero no será fácil, por eso, reflexiona primero que para evitar llegar a ese momento en el que tu futuro se juega en un examen de 30, 40 o 100 preguntas, tienes la oportunidad de aprobar tus clases cumpliendo con tus cursos.

¿Qué tipo de exámenes puedes presentar?

Y para que tengas muy presente con qué oportunidades cuentas, te ofrecemos la información sobre los tipos de exámenes a los que tienes derecho para poder aprobar y no quedarte en el camino.

De acuerdo con el Reglamento General de Estudios del Instituto Politécnico Nacional, desde el momento en que eres aceptado por la Institución adquieres la calidad de alumno cuando estás inscrito en algún programa académico que se imparta en cualquier nivel educativo o modalidad que ofrezca el IPN.

}Y para poder obtener el título que te acredite como profesional técnico necesitas estar al tanto con tus materias y pasar las Evaluaciones Parciales (tres en cada semestre) de cada una de tus unidades de aprendizaje, o bien, acreditar las Evaluaciones a Título de Suficiencia (ETS) si no conseguiste pasar o si deseas incrementar tu calificación.

Te las describimos a continuación:

Evaluación ordinaria: es la que se presenta con fines de acreditación durante el periodo escolar y considera las evidencias de aprendizaje señaladas en el programa de estudios, (son tres exámenes, aproximadamente se evalúa cada cinco semanas), usualmente conocidos como parciales, la suma de ellos más otros aspectos como la entrega de tareas, participación, conducta, entre otros, te dará el porcentaje necesario para evaluar cada periodo en el que se divide el semestre.

Evaluación extraordinaria: es la que comprende el total de los contenidos del programa de estudios y que el alumno podrá presentar voluntariamente, dentro del mismo periodo escolar, una vez que cursó la unidad de aprendizaje y no haya obtenido un resultado aprobatorio, o bien, si habiéndola acreditado, desea mejorar su calificación. Esta evaluación corre a cargo de tu profesor y dentro del periodo ordinario, es necesario aclarar que en el acta de calificaciones aparecerá (si es que apruebas), el dato de que pasaste por esta vía y no en periodo normal.

Evaluación a título de suficiencia: es la que comprende el total de los contenidos del programa de estudios y que el alumno podrá presentar cuando no haya acreditado de manera ordinaria o extraordinaria alguna unidad de aprendizaje.

Este examen tiene costo ya que es tu última oportunidad para acreditar la materia, si esto no es posible y repruebas, tendrás que esperar para recursar en el semestre que te toque, por ejemplo, si tu materia reprobada es de semestre par tendrás que esperar seis meses para intentar de nuevo en periodo ordinario, mismo caso si lo hiciste en semestre non.

Evaluación de saberes previamente adquiridos: es la que permite acreditar unidades de aprendizaje sin haberlas cursado. Su aplicación se sujetará a lo descrito en el plan y programa de estudios, y a los lineamientos aplicables.

Digamos que es el tipo de examen con el que puedes revalidar materias en caso de que provengas de otro plantel del Instituto o de otra Institución y los contenidos se apeguen a la unidad de aprendizaje para que puedas pasarla sin necesidad de cursar el semestre.

Existe además la posibilidad de que se abran exámenes a título de suficiencia (ETS) en periodo especial, sin embargo, no es obligatorio por parte de la escuela y podría no estar disponible cuando lo necesites, así que no te confíes.

Recuerda que debes estar muy atento a los periodos de solicitud y presentación de los mismos, estas fechas puedes verlas en el calendario escolar vigente para el periodo en el que estás inscrito.