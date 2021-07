¿Habrá sanciones si los burócratas no regresan a laborar el lunes a las oficinas?

Joel Ayala, líder nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), negó que vaya haber algún tipo de sanción administrativa si los funcionarios no se presentan a laborar este lunes, ya que primero se debe garantizar el retorno escalonado y seguro.

Entrevista con Javier Alatorre para El Heraldo Radio, el líder sindical detalló que la Secretaría de Salud deberá realizar pruebas para detectar si alguien está infectado de Covid-19, de no ser así, el funcionario tendrá que llegar a su centro de trabajo con los resultados.

Explicó que los trabajadores se tienen que acercar a sus jefes inmediatos para saber cómo y dónde tienen que hacerse la prueba, pero sólo hay que tengan los resultados podrán volver a las oficinas, esto "de acuerdo a lo establecido en el decreto publicado por la Secretaría de la Función Pública".

De igual forma, Ayala dijo que el regreso a los centros de trabajo deberá ser gradual, parcial y con horarios dispersos, priorizando a los trabajadores y sus familias, con el propósito de que haya cero contagios.

El líder sindical aseguró que no exista una fecha fatal, esto quiere decir que no será forzoso el regreso a las oficinas este lunes, por lo que no habría motivo de sanciones o despidos.

El decreto de la SFP también establece las bases que se tomarán en cuenta para que algunos funcionarios sigan trabajando a distancia, lo que deberá estar relacionado a que los espacios laborales no se saturen.