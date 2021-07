Magistrados chocan contra Vargas Valdez por declaraciones sobre voto en manada

Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) chocaron contra el magistrado presidente del tribunal, José Luis Vargas Valdez, debido a que, durante la sesión virtual, declaró que él no vota en grupo o “manada”.

Los magistrados estaban debatiendo el caso en el que el Organismo Público Electoral de Tamaulipas no establece la paridad de género en la designación de cargos de Secretaria Ejecutiva, así como a titularidades de las Direcciones y Unidades Técnicas.

Sin embargo, la magistrada Mónica Soto, encargada de la ponencia, adelantó que todos los magistrados votarían en contra.

Al respecto, el magistrado Vargas Valdez respondió lo siguiente: “Primero que nada, yo quisiera decirle a la magistrada Soto Fregoso, de manera muy respetuosa, sobre el presagio que hizo de que todos votaríamos en contra. En mi caso no es así, en mi caso mi voto es independiente, mi voto no va en grupo o en manada, mi voto es individual y responsable a partir de cada caso concreto”.

Debido a la declaración, los magistrados Janine Otálora Malassis, Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, lamentaron los dichos del presidente del TEPJF y pidieron respeto.

La magistrada Janine Otálora fue la primera en aclarar que “no somos una manada ni integrantes de una manada. Nuestros votos, el mío, el de todos, son votos fundados, son votos independientes, no me permitiría en una sesión emitir calificativos sobre la manera en la que vota alguno de mis colegas, por ende le pediría más respeto a usted”.

En respuesta, el magistrado presidente Vargas Valdez ofreció una disculpa y aclaró que su declaración fue metafórica, más no en el sentido del voto de los demás magistrados.

Sin embargo, los magistrados prosiguieron con el reclamo. “Sería de forma irracional incluso hacer acusaciones de grupos o manadas que no existen y que no se pueden comprobar”, afirmó el magistrado, Felipe de la Mata Pizaña.

También el magistrado Rodríguez Mondragón, aseveró que votar en mayor de ninguna manera es votar “en manada”.

El magistrado Fuentes Barrera afirmó que al votar en mayoría no significan que no se razonen o que tenga que tomarse en “manada o en grupo”.

El magistrado Indalfer Infante González se sumó a la andanada contra Vargas Valdez y le exhortó a cuidar las formas de expresión. “Yo quisiera y pediría eso, que todos nos condujéramos, y más usted presidente que dirige este tribunal, que es la cara del tribunal, y por lo tanto que deberíamos evitar este tipo de expresiones que pudieran generar ofensas al tribunal y a los integrantes de este pleno”, ahondó.

Fue en ese momento cuando el magistrado Vargas Valdez, un poco molesto, contestó: “Si no ha quedado claro la aclaración le pediría que vaya a la versión estenográfica, nunca he faltado al respeto a este pleno, nunca he dado un adjetivo a ninguno de ustedes, y yo solo dije no voto de esa manera”.

“Por favor, evitemos seguir haciendo algo o generando un tema donde no lo hay porque ya le ofrecí una disculpa a la magistrada Otálora. Le pediría a usted que respete y me respete porque tengo derecho a pronunciarme”, dirigió Vargas Valdez al magistrado Indalfer Infante.

