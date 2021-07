Damián Zepeda pide una rendición de cuentas sobre espionaje de Pegasus

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda señaló que es un escándalo de talla mundial, superando a México el tema del espionaje del sistema Pegasus, ya que fueron 45 países los que vivieron este fenómeno, donde más de 50 mil celulares se les intervino.

"México tiene el deshonroso primer lugar de los 45 países que espían", dijo el senador.

Señaló que hoy ve al gobierno y al presidente Andrés Manuel López Obrador queriendo minimizar este asunto, y haciéndolo un tema personal, pero es un tema de que se espió a jefes de Estado, diplomáticos, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, de oposición.

Por ello, el senador del PAN señaló que este tema no puede quedar en declaraciones de las conferencias matutinas de López Obrador y que diga ya no se espía, por lo que pidió una rendición de cuentas formal, en donde se informe y se haga público de la existencia de un contrato y si este sigue vigente.

En entrevista con Mario Maldonado para el espacio "En la mañana" , Zepeda exigió una lista de las personas que fueron espiadas ilegalmente, ya que el Estado mexicano sí puede intervenir comunicaciones siempre y cuando sea en una investigación criminal y tenga autorización del juez que se le notifique a las personas espiadas para que cada uno de los mexicanos que lo fue, decida si mete una denuncia.

Consulta a expresidentes

Respecto a la Consulta popular par enjuiciar a los expresidentes de México, Damián Zepeda señaló que este acto es una "vacilada", en la que explicó que ese no es el fin de las consultas populares, en la que deberían estar consultando obras, vialidades, o si mejoran algún espacio público o alguna obra que tenga que ver con la seguridad, y no con una pregunta que no resultará en nada.

A través de la señal de Heraldo Media Group, pidió que si hay evidencias contra alguien del pasado, se les lleve a juicio. y de no haber evidencias, "se deje en paz a la gente".

Revive la entrevista completa con Mario Maldonado para En la mañana

DRV