Me quieren desnotar y amedrentar: afirma Isabell Miranda de Wallace 

Este viernes se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia (FGR) ha iniciado un proceso de investigación contra Isabel Miranda de Wallace, por los delitos de falsedad en declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas.

Al respecto, Miranda de Wallace ha declarado que solo buscan amedrentarla, pues no se le hace nuevo este tipo de investigaciones.

A mi no me sorprende creo que cuando desde el poder pretende denostar y amedrentar a los ciudadanos.

En entrevista con Jesús Martin Mendoza para Heraldo TV, Miranda de Wallace señaló que esto se ha hecho porque el titular de la defensoría pública se siente “arropado por el ministro presidente”.

La persona que inició la denuncia lo hizo por instrucciones del maestro Netzaí Sandoval [...]yo desde ahorita hago responsable al maestro Netzaí, es una amenaza.

Destacó que ella tiene miedo solo porque “hay que tenerle miedo al poder político” pero que se encuentra a disposición de cualquier autoridad.

Siempre hay que tenerle miedo al poder político porque cierran inocentes y liberan a culpables. Claro que tengo miedo pero yo estoy tranquilo porque sé que no he hecho nada.

dhfm