Regreso a clases no será a fuerza; AMLO se echa para atrás ante demanda de padres

Con la intención de que los padres de familia tengan información sobre los contagios de Covid-19 en menores de edad y ante la propuesta de regresar a clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en las Conferencias Mañaneras habrán pediatras y especialistas para orientar sobre el tema.

También adelantó que no será una apertura de las aulas a la fuerza, pero sí consideró que es tiempo de volver a los planteles educativos.

"Ya los maestros están vacunados y en el caso de los niños y jóvenes, cuando hay contagio los riesgos son menores. De todas formas vamos a estar orientando. Voy a pedirle a los médicos de todas las dependencias del sector salud, quiero que pediatras y especialistas vengan aquí conmigo, una vez a la semana. No sólo los directivos, sino los médicos que han atendido ya a niños, para que ellos, desde aquí orienten cuál es el tratamiento que funciona" dijo.

Agregó que no se trata de auto recetar, pero sí que conozcan las mamás y los papás sobre la experiencia y evidencia que hay respecto a la pandemia y los niños y niñas.

Agregó que hay condiciones para reiniciar las clases a finales de agosto en todo el país y ya se está trabajando en el plan para mejorar las escuelas, porque han estado abandonadas por mucho tiempo y es necesario crear las condiciones básicas para el regreso a clases presenciales.

Además, el mandatario pidió a los padres y madres de familia, que se organicen con los maestros y ayuden a preparar el regreso a clases. Que se haga con tiempo y no una semana antes. También aseguró que no habrá escasez de vacunas y seguirán los promedios de vacunar a 500 mil personas diariamente.

"Ahora los contagios tienen que ver más con un jóvenes y no tenemos tantas hospitalizaciones. Hay un rebrote que se está presentando en algunas partes, pero lo más importante es que no hay fallecimientos. Es muy raro que fallezca niños, eso es una bendición, el que no le afecte a los niños", dijo AMLO.

Por último reconoció que habrá quien no quiera que su hijos regresen a la escuela, por lo será una opción. "Por eso ya desde ahora hablemos el tema, porque nos urge el regreso a clases presenciales, no hay nada que sustituya la escuela. Y si seguimos así. el daño será mayor".

AMLO había dicho que el regresó a clases sería obligatorio

FOTO: Archivo

AMLO había dicho que el regreso era sí o sí

En la Conferencia Mañanera de ayer miércoles, López Obrador afirmó que en agosto próximo se regresará definitivamente a clases presenciales con el nuevo ciclo escolar, ya que no había "nada que lo impida". Esto a pesar de que en México ya existe una tercera ola de contagios por Covid-19.

"Vamos a reiniciar las clases, así en definitiva, no hay nada que lo impida. Hay un pequeño rebrote de contagios, pero ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagios", dijo el mandatario, reiterando la necesidad de reabrir las escuelas de México.

Además, dijo que la próxima semana presentaría un plan para preparar el regreso a clases presenciales. Pero esta mañana dijo que el no será obligatorio y que los padres decidirán en cada caso específico.

Francisco Nieto y Paris Salazar