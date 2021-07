Zacatecas contará con el respaldo del presidente López Obrador: David Monreal

Tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador electo David Monreal Ávila refrendó su compromiso de trabajar en coordinación para mediante la armonización de las acciones y políticas públicas estatales y federales se consolide la Cuarta Transformación en Zacatecas, ya que se contará con el respaldo del titular del Ejecutivo nacional .

En el encuentro, el gobernador electo y el presidente de México abordaron temas prioritarios para el estado en el ámbito de la seguridad, el desarrollo económico, el rescate del campo, inversión, obra pública y la necesidad de coordinar las acciones entre el estado y la federación para llevar más bienestar a las familias zacatecanas.

David Monreal planteó que su gobierno, que inicia el próximo 12 de septiembre, honrará al pueblo zacatecano que le dio su respaldo en el reciente proceso electoral y trabajará bajo una nueva gobernanza, en la que se estrechen los lazos con la ciudadanía y se dé cabida a todas y todos aquellos quienes tengan el anhelo de luchar por la entidad.

En ese tenor, en el marco de la reunión a la que asistieron gobernadores e integrantes del gabinete de seguridad del Gobierno federal, habló con el presidente López Obrador sobre las principales acciones que implementará desde el inicio de su administración con el fin de potenciar el desarrollo económico a través de cuatro ejes tractores: campo, industria, minería y turismo, cuyo fortalecimiento generará una gran cadena productiva en beneficio de todos los sectores.

Detalló que las acciones y programas que se deriven de los cuatro ejes tractores del desarrollo serán parte de la estrategia, junto con la conjunción de esfuerzos entre las distintas corporaciones policiacas del estado y las del país, principalmente la Guardia Nacional, para combatir la inseguridad que lastima a los zacatecanos y que se recuperen la paz social y la tranquilidad.

El presidente de la República y el gobernador electo coincidieron en trabajar de la mano para mejorar las condiciones del estado a fin de que las familias tengan mejores condiciones de bienestar, los jóvenes cuenten con mayores oportunidades de empleo y se rescaten el campo y las actividades productivas, acompañadas de una estrategia de recuperación del tejido social.

Finalmente, el gobernador electo David Monreal garantizó que se conducirá con responsabilidad y honestidad, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, así como impulsar la austeridad republicana, luchar contra la corrupción, y, sobre todo, servir al pueblo de México y de Zacatecas.