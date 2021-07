SLP será considerado parte de la 4T; dice Gallardo al salir de encuentro con AMLO

El gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, se reunió en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador para ir revisando las acciones conjuntas para el estado, además de que su gobierno será incluido como parte del movimiento que apoya la 4T.

Además, afirmó que no hay ninguna investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque dio a conocer que sí hay una indagatoria contra el ex candidato del PAN a la gubernatura de San Luis Potosí, Octavio Pedraza.

“La verdad muy contento de la visita, me llevo un sabor de boca grande, la verdad el que podamos ser incluidos dentro de los gobiernos de la 4T nos da muchas fuerzas, porque hoy lo que vamos a hacer en San Luis Potosí es sumar esfuerzos con los programas sociales, con las becas a adultos mayores, madres solteras, fue lo que definimos prácticamente en la reunión, vamos a sumar esfuerzos”, dijo.

Entrevistado en Palacio Nacional, el gobernador electo del Verde Ecologísta detalló que se concluirá la autopista Ciudad Valles- Tamazunchale, muy pedida en San Luis Potosí; también se tienen planeado hacer un boulevar en Río Verde, así como el aeropuerto de la Huasteca Potosina que será suceso histórico y que tendrá una inversión de 450 millones de pesos.

Pero más que proyectos, agregó el mandatario estatal electo, la verdad es que habrá una excelente relación, una gran comunicación que vamos a tener y creo que eso es en beneficio de todos los potosinos.

Respecto al tema de la seguridad, se comenzará a platicar con la Secretaría de Gobernación, con el propósito de tener una estrategia conjunta con la Federación, “porque hoy San Luis Potosí, la verdad, es que es un estado que está sumido realmente en la violencia: somos el cuarto lugar en feminicidios en el país y eso es lo que realmente nos preocupa; la defensa de la mujer.

Sobre una posible investigación en su contra, afirmó que no hay ninguna, que no está dentro de los 11 estados investigados, “si está San Luis Potosí, pero es una investigación del candidato de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedroza, por un tema me comentan de un dinero de Tamaulipas hacia la campaña del PAN y del PRI”.

Con esta reunión, el presidente López Obrador concluye la etapa de acercamientos con los gobernadores electo y ahora lo que sigue es iniciar las giras de supervisión de obras y programas por todo el país.

dhfm