Daremos el beneficio de la duda a Martí Batres, ojalá tenga voluntad de dialogar: Lía Limón

A partir de este 15 de julio Martí Batres asumirá el cargo de Secretario de Gobierno como parte del gabinete de la actual mandataria capitalina, Claudia Sheibaum, quien estará encargado de dialogar y negociar con los alcaldes opositores, luego de que en la pasada elección Morena perdiera nueve demarcaciones que ahora serán administradas por los partidos de oposición.

En entrevista con José Luis Sánchez Macías, en el espacio Salvador García Soto en el Heraldo Radio, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, destacó que ante el nombramiento de Martí Batres como secretario de gobierno de la capital, hay que darle el beneficio de la duda; sin embargo, destacó que su deseo es que el nuevo funcionario venga en la disposición de dialogar con los alcaldes opositores.

Pese a sus deseo, la alcaldesa electa señaló que de momento ésta no ha sido la postura que se ha visto del gobierno, por lo que dijo que un primer acto de voluntad, el cual sería celebrado por la oposición, sería que Batres derogue los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Ciudad de México, mismo que mandan la transición de las alcaldías hasta el mes de septiembre.

Asimismo la alcaldesa electa en Álvaro Obregón, dijo que también se podría derogar el lineamiento que estipula el diseño del presupuesto, pues según dijo Limón, con esto se está haciendo una especie de venganza ante el resultado electoral, dejando sin margen de maniobra presupuestal a las alcaldías que ganó la alianza.

Dicha situación denunciada por la alcaldesa se registra solamente en las demarcaciones en las que la alianza opositora le arrebató la administración a Morena.

En Álvaro Obregón hay un gobierno que no quiere transitar

La alcaldesa fue clara al señalar que en el caso de la alcaldía que a ella le tocará gobernar, la actual administración no no quiere permitir la transición, violando la decisión que tomaron los ciudadanos, razón por la que aseguró no se quedará con los brazos cruzados y presentará su denuncia.

Esta situación le resulta inverosímil a Lía Limón, debido a que pese a ser gobierno de oposición nunca se han negado a realizar las transiciones de gobierno en orden, por ejemplo, cuando Sheinbaum ganó en Tlalpan la administración en turno hizo la transición en tiempo y forma, e incluso ésta empezó seis meses antes.

Para Limón esta situación es completamente antidemocrática y solo se está afectando a ciudadanos, además de generar sospechas en torno a que algo están ocultando. destacó.

Finalmente al ser cuestionada si la inclusión de Batres al gabinete de Claudia Sheinbaum obedece a un tema más político, la alcaldesa reconoció que así lo ven en la oposición; sin embargo, dijo estar esperanzada en que beneficio de las y los ciudadanos que quisieron un cambio

Lo anterior debido a que ella como los demás alcaldes opositores, están en la mejor disposición de trabajar y con la convicción de hacerlo en beneficio de los capitalinos, por lo que es lamentable que del otro lado no se de el diálogo, una situación que calificó de “incomprensible”.