Debate álgido sobre identidad de género y obligación alimentaria en Parlamento Abierto

En la cuenta regresiva de la conclusión de la sesiones de Parlamento Abierto se registró un nuevo episodio de debate álgido al tocarse las propuestas de expedición de actas de rectificación de género o la obligación alimentaria desde el embarazo.

A cuatro días de que se tenga la Plenaria, los parlamentarios que forman parte de la Comisión de Igualdad Sustancial, Diversidad y Política y de grupos de la comunidad Lésbico-gay o de los grupos conservadores, se enfrentaron en un intercambio de ideas en pro y contra de las propuestas hechas.

Estas diferencias también alteraron el orden de tomar la palabra, como la intervención del coordinador general y secretario técnico del Secretariado Técnico de la reforma a la Constitución, Mauricio Valdés Rodríguez y Rubén Islas Rodríguez para llamar al orden.

Los temas en los que discreparon fueron en los de la obligación alimentaria desde que la mujer está embarazada, propuesto Clara Leonor Vega Almaraz.

Quienes no estaban de acuerdo hicieron hincapié que es un candado en contra de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), además reconoce que el embarazo es una etapa transitoria y no da derechos separados al producto y a la mujer y carece de perspectiva de género.

Eliot Fernando Cruz Díaz mencionó que hay un candado legislativo, al reconocer al hijo no nato.

El otro tema álgido fue el de la identidad de género hecho por Tanya Vázquez, para reformar el Código Civil para la expedición de actas de rectificación de identidad de género, y que no sea requisito acreditar intervención quirúrgica, terapias u otro procedimiento.

Los integrantes de grupos y colectivos de la comunidad LGBTTTI y trans, reclamaron que la ley no les protege, ni les da derechos, por lo que exigieron que se hagan las adecuaciones pertinentes para que empiecen por reconocer sus derechos y su identidad, porque es una deuda que tiene el estado con ellos.

Sharón Hernández explicó que incluso en la educación los integrantes de este grupo son excluidos y muchos de ellos no concluyen ni la primaria, además de que son objeto de crímenes y que no son reconocidos y no acceden a derechos fundamentales como la salud y educación.

Patricia Mireles Sosa, mencionó que se tiene que dar congruencia a los tratados internacionales firmados por México pues aseguró que los trans tienen derechos civilmente hablando.

Los que se manifestaron en contra argumentaron que el sexo viene geneticamente, que hay muchos que aprovechan la condición de cambio de actas para evadir delitos y que sólo hay dos sexos reconocidos. Asimismo, que los seres humanos ya tienen protección de las leyes, además de que reconocerles es quitar espacios y discriminación a las mujeres, entre otros.

Incluso retomaron algunos agravios en el ámbito deportivo, en donde hombres reconocidos como mujeres, han dejado severamente dañadas a mujeres de nacimiento al competir.

alg