Chofer de trailer que provocó accidente en Jalostotitlán da positivo a consumo de drogas

El chofer del trailer que provocó el accidente en las inmediaciones de la caseta de cobro en Jalostotitlán, dio positivo al examen de uso de drogas y por lo pronto se revisa la situación jurídica para fincarle responsabilidad por la muerte de cuatro personas, ocho lesionados y por los daños materiales en donde participaron ocho vehículos compactos y tres de transporte de carga.



"Del tema relacionado con el exceso de velocidad y la posibilidad de que se haya quedado sin frenos, eso tendrá que demostrarse a través de una serie de peritajes, entiendo que el ministerio público ha tomado ya una decisión" explicó el Fiscal de Jalisco Gerardo Octavio Solís Gómez.

Banda con diversos delitos los que robaron camión de valores

Una banda organizada cuyo patrón de delitos no estaba definido, fueron los que realizaron el robo al camión de valores en la plaza ubicada en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque en donde se concretó el robo de 260 mil pesos y se inhibió el que los ladrones pudieran llevarse más de 20 millones de pesos.



Por lo pronto se reportan a dos trabajadores de la empresa de valores hospitalizados y con pronóstico grave de salud, un elemento de fiscalía que se reporta como estable luego de ser intervenido al resultar herido en una pierna.



Ya se tiene una vinculación de estos delincuentes por otros hechos entre los que figuran robo a casa habitación, secuestro y en este caso, robo calificado y se presume que escaparon al menos dos o tres integrantes de esta banda.



Aseguran vivienda donde se reunían delincuentes

Tres personas fallecidas –una ya fue identificada-, dos detenidos, una casa y dos vehículos asegurados es el saldo del enfrentamiento en la Colonia Balcones de la Calera que se registró el 30 de junio. Las tres personas muertas presuntamente son parte de los delincuentes y un elemento de la Fiscalía ya fue intervenido debido a las lesiones de estos hechos y se reporta con buen estado de salud, fuera de peligro.



Este enfrentamiento se da como parte de las investigaciones que ya realizaba la Fiscalía estatal para dar con el paradero de un grupo de delincuentes. En el momento, huyeron tres delincuentes y uno de ellos es capturado más tarde al darse la persecución y se contabilizan al menos 59 cartuchos percutidos de arma corta y larga y se aseguraron cuatro armas de fuego.



Adicionalmente, se localizó en la parte alta de un cerro aledaño en esta zona, un campamento en el que se tenía habilitado el lugar como punto de vigilancia, presuntamente para dar aviso a este grupo de presencia policiaca.

Lamenta decisión del juez en Puerto Vallarta

El Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, lamentó que el juez no vinculara y dejara el libertad a una persona que golpeó y abusó sexualmente en contra de una mujer adulta mayor en Puerto Vallarta y que pese a que la detención se dio en flagrancia, el juez consideró la detención como ilegal.



"Estamos muy inconformes con la decisión del juez, consideramos que es una muy mala decisión en razón de que la policía uniformada actuaron adecuadamente, acudieron al llamado de auxilio de una persona que había escuchado por ahí algunos ruidos relacionados tentativamente con poder estar lesionando a alguna persona acude la policía y lleva a cabo una detención flagrante y el Ministerio Público resuelve que se estaban dando al menos dos figuras delictivas, se acude ante el juez a solicitar la audiencia de imputación y lamentablemente el juez decreta detención ilegal, estamos muy inconformes con eso".



Por lo pronto y ante la suficiencia de evidencias, se salvaguardó la salud de la víctima, sin embargo ante la no identificación del sujeto por parte de la víctima, el juez decidió como ilegal la detención, pero ya se trabaja para reunir lo necesario y detener a la persona señalada de estos hechos.



En otros hechos, ocurridos en el municipio de Zapopan, en donde se le disparó a una mujer embarazada, precisaron que hasta ahora la línea de investigación está relacionada con el robo de su vehículo.



Sobre el caso de Dulce Daniela que presuntamente se suicidó pero hay antecedentes de violencia por parte de quien fuera su pareja, quien trabaja en el Congreso, señaló que se avanza en la carpeta de investigación para presentar los resultados a los familiares, quienes hasta ahora acusan influyentismo por parte de la ex pareja para no ser vinculado por la muerte de Dulce.



Por: Mayeli Mariscal

