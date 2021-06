Sonora palanca de desarrollo, asegura Alfonso Durazo

En Sonora, hay que reforzar proyectos como el aeropuerto de Obregón, el puerto de Guaymas, Cananea, para que se conviertan en palanca del desarrollo, pero particularmente hay que concretar el plan de justicia yaqui, consideró Alfonso Durazo, gobernador electo de la entidad. Destacó que sumará todo el esfuerzo de su gobierno para fortalecer la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para que llegue la justicia a los yaquis.

En materia de seguridad pública, comentó en entrevista con Adela Micha, en Me lo dijo Adela, de Heraldo Media Group, que se deben construir instituciones que le den capacidad al gobierno del estado de enfrentar exitosamente a la criminalidad, para lo cual debe haber una estrategia con la Guardia Nacional y los policías municipales. De la reunión que tuvo con López Obrador, el ex secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana dijo que fue un encuentro grato, después de siete meses de no verlo.

Has visitado a muchos colegas

Fue un reencuentro muy grato, particularmente con mis colegas, con el Presidente, a quienes yo no buscaba desde que me fui y no los quise buscar para ser extremadamente cuidadoso y que nadie supusiera alguna intervención indebida, que no la hubiesen tenido por su propia condición ética, pero extremé los cuidados. Mi reencuentro ha sido particularmente grato.

¿Cómo fue con el Presidente?

Fue muy grato, desde regresar a Palacio, a donde llegaba todos los días a las cinco y cuarto de la mañana; siempre me maravillaba entrar a Palacio, es una cosa excepcional, no deja de sorprender, y yo sentía que me codeaba con la historia, siempre fue muy grato.

Han pasado siete meses desde que renuncié a la secretaría, sólo vi en una ocasión al Presidente. Luego dicen que el Presidente se impone y no, es muy abierto; nos permitía defender nuestros puntos de vista y, con ese antecedente, la comunicación siempre me ha resultado fácil con él, porque permite que la comunicación sea fácil, fluida; hablamos un poco del contexto electoral, no había necesidad de puntualizar las cosas.

Pero algunas lecturas…

Algunas lecturas, sí, que son útiles para la toma de decisiones.

Hay que hacer un diagnóstico, ¿Qué pasó en algunos lugares?

Quiénes lo pasaron, todo... y hablamos del futuro de Sonora, una serie de iniciativas. El Presidente está muy interesado en el plan de justicia yaqui, interés que comparto porque los yaquis, que son parte de la identidad de los sonorenses, han sido históricamente marginados, rezagados, reprimidos, y la solución del estado pasa por la atención de la razones de fondo, que generan las circunstancias que tiene hoy Sonora por el ámbito de la seguridad.

Voy a sumar todo el esfuerzo de mi gobierno para fortalecer la iniciativa del Presidente.

Hablamos del aeropuerto de Obregón para convertirlo en una palanca de desarrollo económico, tiene un potencial como centro logístico internacional, del puerto de Guaymas, convertirlo en palanca para el relanzamiento económico de Sonora, tiene un potencial extraordinario, fue históricamente uno de los puertos más importantes, ahora no tiene ni grúa, con todo su potencial.

El Presidente comparte esta visión, esta idea, y Cananea, que históricamente representa mucho, que tiene rezagos muy marcados de todo tipo en materia política, ánimo social, ambiental, falta de empleos, no obstante que ahí se encuentra el segundo mineral de cobre más grande del mundo. Hablamos de un plan carretero de producción de energía solar.

¿Qué vas a hacer en Sonora, en términos de seguridad? Te veo muy animado y muy animoso.

La verdad es que he sido animoso en todas mis responsabilidades. En Sonora tenemos que construir instituciones que le den capacidad al gobierno del estado, para que, sumado al esfuerzo de la Guardia Nacional y los policías municipales, podamos enfrentar exitosamente a la criminalidad. No nos gusta, pero tenemos que hacerlo.

La policía estatal tiene mil elementos; la mitad están distraídos en tareas de seguridad personal que no tienen incidencia en la seguridad pública, cuidando funcionarios y otras tareas de ese tipo, nos quedan 500 elementos para un estado de 182 mil kilómetros cuadrados, tres millones de habitantes.

A cada policía estatal le correspondería la seguridad de una población de 6 mil, grosso modo, y de un ámbito geográfico al estado de Tlaxcala. No nos gusta porque construir instituciones lleva tiempo, pero hay que aplicarnos desde ya.

El crimen organizado tuvo un papel importante...

No. En el caso de Sonora no registró ningún incidente relacionado con el crimen, sí registró incidentes de alteración de resultados; en algunos casos pudieran ser alteraciones definitivas que hayan modificado el sentido de la elección. Hay un proceso en el caso de Hermosillo, que ya se decidirá en el tribunal y yo respetaré esa decisión.

Durazo Montaño también dijo que el proceso electoral de Sonora fue muy absorbente, sin distracciones a campañas negras, sólo de propuestas, y eso fue lo que convenció a la gente. Destacó que hay un reconocimiento social muy importante hacia López Obrador en Sonora, que se tradujo a un respaldo electoral para quienes representan la fórmula identificada con el Presidente.

