AMLO evaluará beneficios del consumo libre de la marihuana

Ante el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al consumo lúdico de la marihuana, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que respetará la resolución, pero dijo que hará un análisis para determinar si esta decisión si es o no benéfica para ciudadanía.

De no haber un beneficio social, como el de reducción de la violencia o las adicciones, explicó que enviaría una iniciativa al Congreso. Incluso, reveló que en el gabinete de la seguridad han hecho análisis sobre la materia y no hubo consenso, pues unos colaboradores están a favor y otros en contra de eliminar dicha prohibición, por lo que se acordó dejar que la Corte resolviera.

En ese sentido, consideró que este asunto sea informado a detalle y recordó que cuando inició la 4T ya estaba en marcha este debate.

“Los ministros tomaron esta decisión y vamos analizar los efectos de esta medida”, reiteró el presidente y agregó que irá recogiendo el sentimiento de la gente, para analizar el desenvolvimiento de esta eliminación del consumo lúdico de la marihuana.

El mandatario consideró que en poco tiempo habrá resultados de esta evaluación y reiteró la importancia de poner en marcha de la democracia participativa.

“Si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, para las adicciones, actuaríamos. Si, como algunos sostienen, no perjudica y evita violencia. Vamos a ver el resultado en la práctica, tenemos tiempo”, remató.

Francisco Nieto

gka