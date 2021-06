García Cabeza de Vaca asegura que la seguridad en Tamaulipas depende sólo de su gobierno

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que a Tamaulipas no han llegado los refuerzos de la Guardia Nacional, ni Ejército Mexicano así como tampoco de la secretaría de Marina y los resultados obtenidos en el combate a la delincuencia organizada son por las acciones efectuadas únicamente por el gobierno estatal.

Ante la dimensión del problema de la delincuencia organizada en Tamaulipas se solicitó el apoyo del Gobierno federal; sin embargo, hasta ahora no han llegado refuerzos de seguridad conforme se requiere.

Respecto a la aprehensión de 18 sujetos involucrados en el multihomicidio, registrado en la Ciudad de Reynosa, el pasado día 19 del presente, indicó que habido intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos, dentro de la campaña de seguridad y prosperidad.

Pese a ser el multihomicidio un evidente acto de terrorismo pues ese era el propósito de los delincuentes de “calentarla la plaza” sembrar el miedo y pánico entre la población y por el terrorismo un delito del fuero federal no han llegado a la entidad los refuerzos necesarios para reforzar las acciones y así garantizar la seguridad y tranquilidad que demandan los ciudadanos.

Pide coordinación con AMLO

En conferencia de prensa, el jefe del ejecutivo estatal llamó al Gobierno de México a que juntos manden una señal clara de no impunidad. Que los criminales sepan que estas conductas no recibirán titubeos y que serán perseguidos hasta la últimas consecuencias. Por parte del gobierno de Tamaulipas refrendó el compromiso de que no habrá ni espacio, ni tregua para los delincuentes.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca acompañado por el fiscal General del Estado, Irving Barrios Mojica, y el secretario de Seguridad Pública del Estado, José Jorge Ontiveros Molina, dio una conferencia de prensa en la cual se dieron a conocer los avances sobre la investigación del multihomicidio, registrado en Reynosa, el pasado día 19, indicando que existen ya 18 detenidos.

Informó que además de las capturas de sicarios de la delincuencia organizada fueron liberadas 21 personas que se encontraban privadas de su libertad así como también 20 migrantes. A la vez que asegurado una gran cantidad de armas de fuego, municiones, vehículos, cargadores, celulares, fornituras, chalecos antibalas.

Continuó diciendo que los grupos de la delincuencia organizada pelean el control del tráfico de drogas y migrantes de sur a norte, en tanto que de Estados Unidos a México es por el contrabando de armas de fuego, municiones, e hidrocarburos, negocios lucrativos que dejan miles de millones de dólares, comentó.

