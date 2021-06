Crimen ofreció financiamiento a Sandra Cuevas

Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc señaló que personas ligadas a grupos del crimen organizado la buscaron para financiar su campaña política. No obstante, apuntó que desde siempre se negó a aceptar estos acuerdos ilegales.

Añadió que no denunció estos hechos ante las autoridades judiciales correspondientes, toda vez que desde que le “tocaron la puerta”, ella los rechazó.

“Yo no puedo dar ese tipo de datos porque no los conozco. No te puedo dar el nombre, porque no los conozco, sencillamente, cuando empiezan a tocarte la puerta les dices: 'No'. Te están buscando tal y tal de tal grupo: 'No'”, comentó.

Por otra parte, prometió que habrá un control en el despliegue del comercio ambulante en la demarcación, para lo cual realizará un censo.

Afirmó que trabajará de la mano de Sylvia Sánchez Barrios, hija de la lideresa de ambulantes Alejandra Barrios, y es que, dijo, será legisladora por la alianza Va por la CdMx, aunque precisó que no habrá privilegios para nadie.

Cuevas destacó que forma parte de la Unión de Alcaldías, que también conforman los alcaldes electos de PAN, PRI y PRD, y adelantó que este grupo de trabajo impulsará una propuesta para reactivar el turismo, a través, de una ruta por todas las demarcaciones de la oposición.

Finalmente, dijo que presentará a su gabinete la próxima semana.

POR CINTHYA STETTIN

DZA