RSP-Michoacán asegura que continuará con su lucha para mantener su registro

La dirigencia en Michoacán del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), señaló que continúa su lucha para obtener más votos en las casillas donde hubo irregularidades y así poder mantener el registro en la entidad de ese instituto político.

"Vamos a seguir luchando por buscar todavía algunos resquicios de cómo obtener votos tanto de la persona que estuvo a gobernador, como en algunos municipios donde nos hicieron perdedizas unas casillas, como en municipios donde gente extraña al proceso estuvieron amedrentando a la gente para que no votara", informó Juan Manuel Macedo Negrete, presidente de RSP en Michoacán.

El dirigente de RSP indicó que para no perder el registro su partido necesita 12 mil votos, los cuales, aseguró, que obtendrán si al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), "no le tiembla la mano" y se revisa cada casilla donde hubo situaciones atípicas.

"Sí tenemos la idea de que se pueden obtener (los 12 mil votos faltantes) si tuviéramos la oportunidad de que al IEM no le temblara la mano y abriera todos los paquetes; o bien, nos terminan de liquidar o bien logramos el registro", expresó Macedo Negrete.

RSP explicó que para hacer una revisión de casillas y urnas, se requiere un consenso en el IEM en el que todos los partidos estén de acuerdo en la apertura de las urnas.

"Evidentemente es abrir la caja de Pandora, a algunos les puede convenir, a algunos no, por eso no todos están de acuerdo; donde ganaron unos no quieren que se abra porque a lo mejor se les pueden revertir las cosas, nosotros no tenemos nada que perder", enfatizó.

Juan Manuel Macedo detalló que los puntos donde se observaron elecciones atípicas, fue en los municipios de Múgica, La Huacana, Tumbiscatío, Arteaga y Ario de Rosales.

Por Charbell Lucio

hmm