Alcaldía Álvaro Obregón presenta sitio electrónico "educacionao.mx"

El sitio “educacionao.mx” es una recopilación de proyectos estratégicos que cuenta con diversos sub sitios con contenidos educativos, culturales y de formación a través de la historia de la Alcaldía Álvaro Obregón.



Además, en este portal electrónico la gente podrá encontrar información relacionada a la ubicación de bibliotecas digitales con las que cuenta la demarcación, contando a su vez con dos repositorios, uno de diversos libros ya digitalizados y otro con más de 500 unidades interactivas.



Uno de los sub sitios que se destacan es el de AO TURISMO, donde se muestra una recopilación de más de 180 monumentos históricos con los que cuenta Álvaro Obregón, con fotografías en 360° y recorridos virtuales.



Este lanzamiento forma parte de los proyectos estratégicos de AO inteligente y surge a su vez para poder dar un apoyo educativo y cultural principalmente a niños y jóvenes estudiantes en esta nueva modalidad de clases virtuales o en línea, debido a la pandemia por COVID 19.



Ricardo López, Director de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía Álvaro Obregón mencionó: “este tipo de sitios electrónicos son sumamente necesarios debido a la problemática que se ha presentado con la educación virtual, los repositorios son muy importantes para generar contenidos, el estudio en casa requiere de este tipo de materiales como los libros digitales, además, el hecho de no salir de casa hace muy importante el factor de los recorridos virtuales, sino puedes acudir al museo personalmente, aquí lo puedes hacer virtualmente”.

Favorece el desarrollo económico

En este contexto, el portal también favorece el desarrollo económico debido a que mientras más conozcas la Alcaldía a través de los recorridos virtuales más la vas a visitar, así lo puntualizó el funcionario.



Es importante destacar que como parte de este proyecto AO INTELIGENTE, se logró la digitalización de las bibliotecas públicas de la demarcación dotándolas de sistemas de internet gratuito, gracias a la colaboración con Google For Education y Sit Wi-Fi, empresas reconocidas a nivel internacional que hicieron posible esta digitalización.



Destacando, que es la primera ocasión que una empresa como Google tiene colaboración con una dependencia gubernamental en todo el mundo, siendo la Alcaldía Álvaro Obregón la única en el país que cuenta con un convenio de esta naturaleza para la digitalización del espacio público.



Al respecto, Rocío Ramírez Hernández, de la empresa internacional Sit Wi-Fi, destacó en su discurso de presentación que la relación entre gobierno e iniciativa privada debe de crecer cada vez más en beneficio de la sociedad y agregó “la relación entre esta empresa y la Alcaldía es un parte aguas para colaborar con el gobierno, porque nos abre esta puerta, invito, a los demás estados a que repliquen este tipo de proyectos porque con la suma de esfuerzos vamos a lograr grandes cambios”.



Las personas que deseen acceder a este sitio podrán hacerlo mediante la dirección electrónica www.educacionao.mx.

