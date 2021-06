Se abre nuevo socavón, ahora en Tulancingo, Hidalgo: VIDEO

En las últimas semanas, el tema de los socavones ha causado alarma entre la población debido a que, gracias al socavón reportado en la comunicad de Zacatepec, Puebla, hemos sido testigo de los catastróficos que pueden llegar a ser y recientemente el tema tomó aún más relevancia debido a que se reportó que se abrió un nuevo socavón, pero ahora fue en las calles del municipio de Tulancingo, en el estado de Hidalgo.

Fue a través de las redes sociales donde el martes 15 de junio los vecinos de la zona centro de este municipio reportaron la apertura de un agujero en el asfalto de la calle Echavarri, a la altura de las calles Juan C. Doria y el Callejón Reforma por lo que las autoridades municipales acudieron a la zona para evaluar la situación y realizar los trabajos pertinentes.

A la zona, acudió el presidente municipal de Tulancingo, Jorge Márquez, quien acompañado de personal de la Dirección de Movilidad y Transporte y de Protección Civil para atender el problema por lo que exhortaron a la población evitar la zona para no provocar accidentes y agilizar los trabajos de los equipos especiales.

A través de un comunicado de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo se informó que el socavón que se reportó en la calle Echavarri en la zona centro del municipio de Tulancingo se originó debido a que una fuga de agua en el drenaje subterráneo provocó un reblandecimiento de tierra por lo que se abrió el boquete.

A través de las redes sociales del Jorge Márquez, presidente municipal de Tulancingo, se compartieron diversos videos donde se puede apreciar que personal del ayuntamiento ya labora en el lugar para reparar la fuga y tapar el enorme socavón que causó alerta entre los pobladores de esta demarcación del estado de Hidalgo.

Cabe mencionar que el presidente municipal de Tulancingo reiteró su compromiso con los habitantes de Tulancingo y mencionó que en caso de detectar el surgimiento de otro socavón en la zona pueden reportarlo a través de los canales oficiales de comunicación del ayuntamiento para que sean atendidos lo más pronto posible.

Respondiendo a un reporte ciudadano, se está atendiendo un socavón en la calle Echavarri, entre Juan C Doria y Callejón Reforma.



En estos momentos se realizan trabajos en la zona para el restablecimiento de la calle.



Tomen sus precauciones. pic.twitter.com/32eyA7zyrf — Jorge Márquez A. (@MarquezAJorge) June 16, 2021

Socavón en Puebla sigue creciendo

El socavón reportado en la comunicada de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla en el estado de Puebla no ha parado de crecer desde su apertura y las causas de su origen aún no son muy claras por lo que ha causado alarma entre los pobladores de comunidades aledañas.

De acuerdo con el último reporte, el socavón de Puebla tiene un diámetro de 126 metros en su punto más largo, mientras que el diámetro menor es de 122 metros y sigue aumentando su tamaño. Cabe mencionar que las autoridades estatales ya se pusieron en contacto con la familia y los campesinos afectados por este boquete por lo que la familia que perdió su casa será reubicada, mientras que la situación de los ejidatarios aún está por resolverse. El socavón de Puebla no ha parado de crecer. Foto: Especial

Con información de medios

CBC