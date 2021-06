Astudillo recibe a AMLO para evaluar avance de programas Bienestar en Cruz Grande

El gobernador Héctor Astudillo Flores, dio la bienvenida al presidente Andrés Manuel López Obrador donde expresó que Guerrero transita en paz y gobernabilidad después del proceso electoral del 06 de junio, mientras que el Ejecutivo Federal reconoció que el proceso electoral en Guerrero transitó sin incidentes y añadió que en lo que resta el Gobierno de Astudillo, "vamos a seguir manteniendo muy buenas relaciones por el bien de Guerrero y por el bien de México".



"Quiero felicitar al pueblo de Guerrero por el comportamiento ejemplar en las pasadas elecciones, desde luego hubieron algunas irregularidades pero fue la excepción no la norma, hay un dato importante que ha transmitido el gobernador durante la campaña y el día de la elección afortunadamente no perdió la vida ningún candidato", resaltó el Presidente López Obrador.



"Agradezco la colaboración y apoyo siempre del Gobernador Héctor no hemos tenido diferencias, ni pleitos, nos hemos llevado bien y el tiempo que le resta en el cumplimento de su desempeño como gobernador vamos a seguir manteniendo muy buenas relaciones por el bien de Guerrero y por el bien de México", expresó López Obrador.



Héctor Astudillo, al dirigirse al Presidente López Obrador, señaló, "llega usted a Guerrero, después del tiempo del día de las elecciones, a un estado que con sus problemas, está en paz, hay armonía social y aspiramos todos los guerrerenses, empezando por el gobernador, a caminar en esa ruta de armonía y paz social".



El gobernador Astudillo, llamó a todos los actores políticos recientes y vigentes, "a pensar en Guerrero y a apostar en favor, por el bien de los guerrerenses" y agregó, "a nadie le conviene, conociendo la historia de Guerrero, un Guerrero confrontado, un Guerrero dividido o un Guerrero que sería lo más grave, colocarlo en la ruta de la inestabilidad política y social. Un servidor en mi carácter de gobernador, soy el más interesado en que todo camine por las rutas legales y por la armonía y paz social".



Astudillo Flores, informó ante el Presidente López Obrador del avance en la vacunación en Guerrero en estrecha coordinación con el gobierno federal, logrando el semáforo epidemiológico verde, mientras que entre enero y febrero se registraron 25 defunciones por día, en los primeros días del mes de junio, el promedio de defunciones en Guerrero descendió 1.2 casos por día defunciones por día en pacientes por COVID-19.



En este tema, el Presidente López Obrador, reconoció, "es fuerte, doloroso pero también revelador el dato que dio el gobernador Héctor Astudillo Flores, de cómo ha disminuido el número de fallecidos diarios en la entidad" y mencionó el avance del Programa Estatal de Vacunación contra el COVID-19 en Guerrero.



Astudillo Flores, informó al Presidente López Obrador, que en los próximos días en Guerrero se instalará un gran grupo de coordinación que le hemos llamado "El Gran Acuerdo para el Regreso a Clases", para que entre todos, en un trabajo de coordinación, construir de manera ordenada y con acuerdos, el regreso a clases, el último día de agosto.



Agregó que, como gobierno del estado se han realizado los trabajos para asfaltar los accesos a las primeras Universidades "Benito Juárez", con un avance del 70 por ciento en Atoyac y 30 por ciento en Tierra Colorada, estimando concluir en un par de meses.



"Quiero también decirle Señor Presidente, que estamos pendientes del estado y estamos pendientes por supuesto, de todos los acontecimientos de las siete regiones de esa tierra que usted aprecia. Le reitero en mi carácter de Gobernador a usted y a todos equipo la más cordial bienvenida a Guerrero", expresó Astudillo Flores.



El Gobernador Héctor Astudillo Flores y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, evaluaron los avances de los programas Bienestar en Guerrero en el rubro educativo, pensión para adultos mayores y en materia de comunicaciones y transportes como la ampliación de la carretera federal San Marcos - Pinotepa Nacional que quedará concluida en el 2023.



Antes de llegar al evento con el Presidente la República, el Gobernador Héctor Astudillo Flores, supervisó junto al Secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña Pintos, el avance de la obra para convertir el Centro de Salud de Cruz Grande en Hospital como lo había ofrecido a la población en la pasada visita del Ejecutivo Federal en la Costa Chica.



Estuvieron presentes el Subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, el Secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Ariadna Montiel Reyes, el Director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes.



Así como el Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, Gabriel García Hernández y Abraham Vargas Piceno, Coordinador Nacional del Programa de Becas para el Bienestar "Benito Juárez", así como Pamela López Ruiz Directora General de la Escuela es Nuestra.

alg