Alistan regreso a los salones en Estado de México

El regreso a clases presenciales en el Estado de México programado para el 14 de junio orilló a que maestros, personal administrativo y padres de familia realizaran una limpieza exhaustiva de las escuelas. No obstante, se continuará con las lecciones virtuales, porque muchos papás prefieren no regresar a sus hijos a los planteles.

Mientras hacían la limpieza de sus salones, algunas maestras compartieron que están emocionadas por el regreso a clases que se dará después de 15 meses de inactividad.

“Sé que tenemos un protocolo y no pueden venir todos los alumnos; lunes y martes vienen seis, luego jueves y viernes vienen seis, con las medidas necesarias; pero a mí me causa realmente emoción por el trabajo, el verlos, convivir con ellos y el venir a trabajar, me da mucha emoción”, compartió Elda Romero Arizmendi, maestra de preescolar.

El regreso ha dividido opiniones entre padres, pues mientras que algunos sí quieren que ya regresen a las aulas, la gran mayoría prefiere que sus hijos continúen las clases virtuales por temor a que puedan contagiarse y porque hay poca gente vacunada.

“No, la verdad es que no voy a enviar a mi hija a la escuela, no quiero exponerla a que pueda contagiarse, prefiero que continúe en casa con las clases virtuales y regrese hasta el otro ciclo escolar", compartió Carlo Serrano, un padre de familia.

Los profesores solicitaron que para volver a las aulas se cumplieran dos condiciones: que todo el personal tuviera la vacuna anti COVID y que el semáforo estuviera verde, lo cual ya sucedió.

A cuatro días del retorno escolar, trabajadores, profesores y papás realizan labores de higiene, que incluye el lavado de instalaciones, salones, mesas, sillas y el material didáctico que manipulan los alumnos.

En el caso de la escuela primaria Fernando Aguilar Vilchis, de Toluca, los papás acordaron que al salón vaya lunes, miércoles y viernes un grupo de 10 alumnos de 9 a 12 horas que quisieron regresar; el resto, que son mayoría, continuará con clases virtuales martes y jueves.

En el kínder Isabel de Castilla, cada salón se dividió en dos grupos de seis niños que tomarán clases dos veces por semana, con las medidas sanitarias básicas.

Por Gerardo García

dza