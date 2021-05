"No hay palabras para describir el vacío": Hijo de Araceli Linares, víctima de Línea 12, escribe triste mensaje | FOTO

Este viernes 7 de mayo te informamos que el número de personas muertas por el accidente ocurrido en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro subió a 26 después del fallecimiento de una de las víctimas.

Datos del Locatel informaron que la víctima fue identificada como Araceli Linares de 52 años, quien permanecía hospitalizada en el ISSSTE de la alcaldía Tláhuac.

En tanto, aún permanecen hospitalizadas 34 personas que resultaron lesionadas durante el accidente registrado en Metro Olivos; 52 usuarios que viajaban en el metro ya fueron dadas de alta.

Despide a su mamá

Por medio de su cuenta de Facebook, uno de los hijos de Araceli Linares compartió un conmovedor mensaje para despedir a su madre, la víctima número 26 del accidente registrado en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En la red social, el joven señaló que no tiene palabras para describir el gran "vacío" que le deja el fallecimiento de su mamá. Además, señaló que tuvo la oportunidad de despedirse de ella: "No te preocupes por mis hermanos, yo me encargaré de ver por ellos".

Fiscalía investiga los hechos

Después de los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió carpeta de investigación para esclarecer los hechos registrados por la caída de una estructura de la Línea 12 del Metro.

En redes sociales, la Fiscalía CDMX detalló que investiga los hechos por los delitos de homicidio y daños a la propiedad, ambos en la modalidad de culposo.

iorm