Inflación del 6.8% preocupa a la Coparmex

Ante el repunte del 6.08 por ciento en la inflación anual en abril que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza manifestó su preocupación por la tendencia a la baja en el crecimiento económico, aunque señaló que aún no es una situación de alarma y pronosticó que para el fin de año habrá un rebote de 4.5 puntos porcentuales.

En la capital de San Luis Potosí, el dirigente empresarial criticó la condición de caída de la actividad económica que en 2020 fue del 8.5 por ciento en México que ilustra que la economía no está funcionando.

“Desde luego es preocupante que mientras la economía no crece la inflación sí crezca, sabemos que la economía cayó 8.5 por ciento en el 2020, en el primer trimestre todavía no tenemos rebote, seguimos en esa condición de caída de la actividad económica, sí se espera un rebote de aproximadamente 4.5 por ciento en el año, pero son promedios, cuando no hay crecimiento económico, pero sí inflación quiere decir que no está funcionando bien la economía”, estableció.