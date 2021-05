El Güero Palma comparece ante el Ministerio Público

Héctor Palma Salazar, "El Güero" Palma, se encuentra en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde comparece ante el agente del Ministerio Público federal.

Fuentes federales informaron que la madrugada de este martes, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron una orden de localización y presentación en contra de Palma Salazar cuando este salió de la cárcel federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Poco antes de las 2:00 horas de este martes, "El Güero" Palma abandonó la prisión federal, vestía una playera negra y portaba cubrebocas.

Los integrantes de la PFM leyeron la orden de localización y presentación mientras se escuchaban gritos de supuestos familiares y defensores jurídicos de Palma Salazar.

"El Güero" Palma abordó un vehículo blindado de la FGR y fue trasladado a las instalaciones de la SEIDO, en la Colonia Guerrero, durante la madrugada.

La investigación contra el fundador del Cártel de Sinaloa es por delitos contra la salud y en un plazo de 96 horas se determinará si lo sujetan a arraigo, lo envían ante un juez o recupera su libertad.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe una denuncia no aclarada contra "El Güero" Palma, por lo que permanece bajo investigación y la Fiscalía solicitó al Poder Judicial una orden de arraigo.

“Al parecer la Fiscalía encontró alguna denuncia no aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo para que se ventile todo este asunto, da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición, y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas investigación pendientes”, dijo el titular del Ejecutivo.

Por Diana Martínez

