López-Gatell dice que sería "fantasioso" pensar que no habrá casos de Covid en regreso a clases

Desde que las autoridades anunciaron el regreso a clases de manera presencial para muchas escuelas del país, incluyendo la Ciudad de México, es natural que a las personas les broten dudas respecto a los métodos de seguridad y protocolos que se llevarán a cabo en los colegios para evitar contagios de Covid-19.

En las conferencias de prensa de la Secretaría de Salud (Ssa) se responden estas y otras cuestiones, además de actualizar las cifras de la pandemia en nuestro país. Este lunes se tocó el tema sobre el regreso a las aulas de manera segura.

En este sentido, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que a pesar de la vacunación de los docentes se pueden presentar casos de SARS-CoV-2, el hecho de no pensar en que puede pasar este escenario "sería fantasioso".

"Muy importante, no tener falsas expectativas, la pregunta obvia es: ¿Eso significa que no va a haber casos de enfermedad en los recintos escolares? No, no significa eso, sería completamente fantasioso pensar que no va haber ni un solo caso, se pueden presentar casos", Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

¿Cuál es la solución a este posible escenario?

El funcionario federal dijo que es imperante tener na reducción al mínimo para tener un riesgo de contagio igual, así como tener la capacidad de identificar desde el principio los casos que lleguen a brotar. Siendo así, las autoridades educativas y sanitarias podrán actuar de inmediato.

Cifras Covid-19 en México

La Secretaría de Salud (Ssa) actualizó las cifras de la pandemia del Covid-19 en nuestro país; al corte de este lunes el número de personas fallecidas sumó 221 mil 695 mientras que los casos estimados llegaron a 2 millones 583 mil 046.

En cuanto a la Estrategia Nacional de Vacunación se indicó que este domingo el número total de dosis aplicadas fueron 175 mil 747. En cuanto al acumulado, se reportaron 26 millones 655 mil 760.

lhp

