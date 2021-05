Cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide, viaja en primera clase a Chetumal

Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, fue captada viajando a Chetumal, Quintana Roo, desde la Ciudad de México en primera clase en un vuelo comercial y al ser cuestionada aseguró que no había lugares en clase turista.

A su llegada al aeropuerto de Chetumal la cónsul fue cuestionada por los medios de comunicación sobre su viaje en primera clase, al respecto señaló que el vuelo estaba lleno en clase turista debido a los reporteros.

Isabel Arvide añadió que tuvo que pagar 600 pesos más por el lugar en primera clase ya que en turista no había lugares, con lo que aseguró que no ha quebrantado la austeridad republicana que ha señalado el gobierno federal.

Renuncia de trabajadores

Respecto al caso de presunto caso de acoso laboral, la cónsul señaló que ya fue solucionado y que los jóvenes renunciaron a su trabajo de manera voluntaria.

“El problema era que ellos me gritaban y me decía no me puedes correr y no te voy a obedecer y no voy a trabajar. Entonces cuando uno de ellos llegaba en tenis sin camiseta y unas fachas terribles o cuando llegaban tarde o lo que se oyó de la grabación que es el final de una discusión, una discusión muy violenta que tuvimos es yo no voy a bajar”, dijo la cónsul.

Indicó que se trataba de tres jóvenes estudiantes de Universidad “acostumbrados a no trabajar y como la pandemia prohíbe que los puedas despedir teníamos un problema terrible desde que yo llegué, yo mandé 25, 26 escritos oficiales”.

