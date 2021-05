Por confusión rechazan a embarazadas para vacunación contra COVID-19 en CDMX

En el primer día de vacunación a embarazadas de Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Milpa Alta hay confusión en los módulos de vacunación al grado de que algunas mujeres fueron rechazadas.

En un recorrido, se observó que a pesar de que el gobierno capitalino informó que las embarazadas de estas alcaldías serían aceptadas en los módulos de Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac, no fue así en el arranque.

Fernanda Nava y Monserrat Mora se hicieron dos horas de camino en transporte público desde Cuajimalpa hasta el Palacio de los Deportes en Iztacalco, pero el personal de chalecos beige del gobierno federal les dijo que no podían ser aceptadas porque no era su demarcación y que sólo aceptaban a embarazadas de Iztacalco o de la GAM.

"Estoy enojada, no hubo quien me acompañara, nos hemos cuidado mucho pero por la vacuna decidimos venir aunque fuera en camión y metro", dijo Fernanda, quien tiene cinco meses de embarazo.

Ella y Monserrat se habían registrado por internet e incluso llamaron a Locatel donde les comentaron que podían ir al centro que les quedara más cerca.

Minutos después, ante la llegada de más embarazadas de otras demarcaciones, el personal del acceso al macrocentro corrigió y empezó a recibirlas.

"El joven muy amable nos está indicando que sí podemos pasar, desafortunadamente la información que hay no es correcta. Vengo de la otra puerta y ahí me decían que no me podían recibir", comentó Lorena Reyes, quien tiene seis meses de gestación y también vino desde la alcaldía Cuajimalpa, del otro lado de la ciudad.