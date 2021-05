“Vales Grandeza” en Guanajuato son fraude; FEPADE debe investigar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los Vales Grandeza que entrega el gobierno de Guanajuato representan un fraude electoral que debe ser investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).

Es fraude electoral y hay que denunciarlo. Nosotros lo vamos a enviar a la Fiscalía Electoral y que siga adelante con las investigaciones, aseguró el mandatario federal durante la conferencia matutina.

Con la reproducción de un video, López Obrador cuestionó el cambio de actitud y de posicionamiento del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, sobre las entrega de tarjetas durante las campañas electorales.

Me llamó la atención sobre esto la actitud de los consejeros del INE. Entonces, ahora que hicimos la denuncia por las tarjetas en el caso de Nuevo León y en otros casos, porque queremos que esto se investigue porque es delito electoral y que haya democracia. Ya basta de fraude. Entonces se hizo la denuncia y salieron a decir los de INE que no era delito, que era un cartón, que no era dinero, pero les voy a dar a conocer lo que ayer en las redes se recuperó, de lo que decían antes, tanto el presidente del INE, como el consejero Murayama, indicó.

El jefe del Ejecutivo dijo que la posición del consejero Ciro Murayama ya cambió: Ojalá y la fiscalía siga adelante con las investigaciones, finalizó.

Por Paris Alejandro Salazar

