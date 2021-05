Presentarán denuncia por muerte de Brandon en el colapso de la Línea 12 del Metro

Por la muerte de Brandon Giovanni Hernández, víctima del colapso de la Línea 12, Marisol Tapia, madre del menor presentará una denuncia penal por homicidio doloso contra quien resulte responsable de la tragedia.

La mujer expuso que no busca dinero ni publicidad sino que se haga justicia ante la negligencia de las autoridades que, aseguró, sabían de las fallas que presentaba la llamada línea dorada.

A las afueras del Hospital Dalinde, en donde se encuentra su esposo, quien viajaba con Brandon, la noche del 3 de mayo, Marisol precisó que sólo buscan que se haga justicia

“Fue una negligencia porque el gobierno sabía de estas irregularidades y jamás hicieron nada. Se esperaron a que pasara esto y aún así, no hicieron nada. Hay negligencia desde el acta de defunción de mi hijo porque me lo declararon muerto antes de que haya sido el accidente, no pido otra cosa más que se me esclarezcan las cosas”, apuntó.

También expuso que fue víctima de intimidación por parte de funcionarios capitalinos, quienes amenazaron de no pagarles nada por sacarlos del Hospital Balbuena y llevarlo a un nosocomio privado.

“Yo lo saco, el gobierno interviene, eran personal de chaleco verde y gris, obviamente enviados por el presidente y la jefa de gobierno, se presentan con mi esposo a intimidarlo, se presentan a decirle que, si él sale de ese hospital, no se le va a pagar ni la indemnización, ni la póliza, creo que no se vale”, criticó.

Tapia Olivos, reconoció que este miércoles, recibió el apoyo económico emergente de 10 mil pesos por las lesiones de su esposo y 40 mil pesos por la pérdida de su hijo pero aclaró que, esto no le alcanza para pagar los gastos médicos consecuencias del desplome.

Precisó que el partido México Elige se acercó a ella para hacerse cargo de los gastos médicos, pues ninguna autoridad del gobierno capitalino los ha apoyado.

Expuso que hay varias irregularidades como que en el acta de defunción de su hijo, lo declararon muerto el tres de mayo a las 10 de la noche, cuando el accidente se registró a las 10 horas con 20 minutos.

Por: Jorge Almaquio García

