Estiman vacunar contra Covid-19 hasta 2.3 millones de embarazadas

En México se estima vacunar contra COVID-19 hasta 2.3 millones de personas embarazadas, informó Karla Berdichevsky, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

En conferencia, la funcionaria refirió que la estimación deriva de datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) sobre el número de embarazadas y nacimientos que habrá en un año.

Añadió que se tienen contempladas las vacunas necesarias para proteger a este grupo de población y se podría empezar en unos cuatro días, tiempo necesario para afinar la logística, aunque la decisión sobre el arranque la tomarán las entidades federativas.

Precisó que, a partir de estudios realizados en animales, se ha obtenido evidencia de que la vacunación en embarazadas no afecta a sus bebés.

En ese sentido, Karla Berdichevsky añadió que para tener un “rango adicional de protección” se decidió que la vacuna se realice a partir de la novena semana de gestación.

A su vez, resaltó que incluir a las embarazadas como grupo prioritario surge de una evaluación realizada por los expertos del Grupo Técnico Asesor en Vacunación, el cual consideró que la mayoría de vacunas contra COVID-19 representan más beneficios que riesgos para este grupo de población.

Otro elemento que se tomó en cuenta para incluir este grupo prioritario es que no se ha visto que los efectos adversos o ESAVI sean diferentes en al resto de la población.

“Eso nos da certeza de que no hay riesgos adicionales”, comentó la titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Las embarazadas que tengan 18 años o más y estén al menos en la novena semana de gestación, pueden hacer su pre registro en la página de internet mivacuna.salud.gob.mx.

Cuestionada respecto a si no temen que haya personas que mientan con tal de saltarse la fila y vacunarse dentro de este grupo prioritario, Karla Berdichevsky mencionó que no se pueden establecer requisitos como presentar un ultrasonido o algún documento, porque eso limitaría el acceso a personas que no tienen la posibilidad de contar con esos estudios.

Mencionó que al acudir a los centros de vacunación, los brigadistas realizarán algunas preguntas adicionales a manera de filtro para el acceso de las embarazadas a la vacuna.

Por ahora, la vacunación para este sector se llevará a cabo a partir de los 18 años, debido a que la gran mayoría de los estudios clínicos de las vacunas se hicieron con población mayor de edad.

Por: Gerardo Suárez

dhfm