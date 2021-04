Aspirantes al gobierno de Nayarit burlan medidas anticovid-19

A pesar de decirse preocupados por la situación sanitaria de la COVID-19, aspirantes a la gubernatura de los 13 partidos políticos en contienda en Nayarit, no cumplen con las disposiciones y realizan actos masivos sin prevención; y podrían recibir multas económicas, sentenció el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) José Francisco Cermeño Ayón.

“Estamos haciendo actas circunstanciadas de cada evento donde estamos dando fe de hechos, en el caso del protocolo sanitario. Desafortunadamente no se está cumpliendo. Hacemos un llamado estricto para que respeten ese protocolo sanitario, no hay un respeto adecuado a esa normatividad que se definió con antelación”, indicó el consejero.

El aforo permitido es de 500 personas en un espacio al aire libre, con sanitización y sana distancia, pero en las actividades se ha superado este número; por ello, el consejero recomendó que se realicen en bloques de 500 personas en horarios distintos.

Las personas en campaña política realizan muestras que los ponen en riesgo junto con las personas que acuden a verles, pues se abrazan y evitan realizar sanitizaciones posteriores a estos saludos.

Asimismo, el funcionario electoral indicó que todas las actas y reportes de hechos son enviados al Tribunal Estatal Electoral (TEEN) quien resolverá la sanción que deben recibir los partidos políticos.

“Está en manos del Tribunal poner orden en Nayarit, porque obviamente está acreditado que de manera general no se están respetando; hemos visto en todos los videos que algunas cosas las cumplen y piensan que no va a haber sanciones. El Tribunal podría poner multas y afectaría a sus prerrogativas; viene una tercera ola y pueda dañar muchas vidas en la entidad, por tanto, no se va a permitir u ocultar los casos donde haya un desvío de protocolos”, aseguró.

Cermeño Ayón insistió a la ciudadanía a reflexionar sobre la irresponsabilidad de los políticos y políticas en contienda y su desatención a las normas.

“Si en este momento el partido político que no respete a la normatividad electoral en este momento, mucho menos la va a respetar cuando llegue a gobernar. Aquel partido político que se va por la libre y no respeta los protocolos, cuando llegue a gobernador tampoco lo va a hacer”, concluyó.

Por Karina Cancino

CBC