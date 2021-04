Se disfrazan para recibir la vacuna contra el Covid-19 y los detienen en la CDMX

En la Ciudad de México, dos individuos, quienes se disfrazaron como adultos mayores para recibir la vacuna contra Covid-19, fueron detenidos y encarcelados por las autoridades correspondientes.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó cuál es la situación de estos sujetos, que acudieron a una sede en la alcaldía Coyoacán.

"En el caso de estos dos jóvenes que se disfrazaron que recibieron la vacuna como adultos mayores, los dos están detenidos con prisión justificada", sostuvo en videoconferencia de prensa.

Al ser cuestionada si se les aplicará una segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech, respondió: "no sé, el tema aquí es que en todos los casos que no se siguen los criterios que deben seguirse, pues se trata como un delito, sobre todo si hubo usurpación de identidad. En otros casos sencillamente, si hay una persona que es funcionario público y que por alguna razón se vacunó y no le correspondía, se separa del cargo".

La Delegada Estatal de los Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, Cristina Cruz Cruz, dio mayores detalles sobre este caso.

"Se vacunaron en la sede del Censis (Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud) de la Marina. Fueron dos chicos, de 30 y 35 años, los cuales usaron documentación de alguna otra persona. Es usurpación de identidad.

"Al final del proceso de vacunación, una compañera servidora de la nación se dio cuenta por la voz que no coincidía. Fue cuando se llamó a las autoridades y se está siguiendo el proceso necesario. Se denunció. Están en el proceso habitual", explicó la funcionaria.

Detalló que iban caracterizados como adultos mayores, pintados con canas en el cabello, así como en las cejas y caretas, para que no fueran reconocidos. Ocurrió el 27 de marzo.

Por Carlos Navarro

