PRD desconoce a diputada gallardista y se queda sin bancada

El PRD envió un escrito a la Junta De Coordinación Política (Jucopo) y a la Directiva del Congreso del Estado para informar que la diputada “gallardista”, María Isabel González Tovar no es considerada como representante del partido del Sol Azteca, por lo que esa fuerza política se ha quedado sin representación, al menos hasta septiembre que se renueva la Legislatura.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno de la Dirección Nacional del PRD, Edgar Emilio Pereyra Ramírez señaló que están en un proceso de renovación y de “limpieza de la casa“, por ello la determinación de hacer la solicitud a las áreas de gobierno del áreas de gobierno del Legislativo local desde la dirigencia nacional, misma que ya fue notificada a la delegada en funciones de presidenta, Cristina Ismene Gaytán Hernández.

“La diputada local, María Isabel González Tovar no pertenece al PRD, no está afiliada al PRD y no representa al Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado, por lo tanto exigimos que esa diputada deje de representar al PRD en la Junta de Coordinación Política y que no se le tome más como una diputada del PRD”, enfatizó el dirigente nacional.