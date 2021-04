Aumenta deserción laboral y académica durante pandemia: Nashieli Ramírez

La deserción laboral y académica de niñas y mujeres se ha incrementado en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19, afirmó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández.

En el Foro Virtual “Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2021”, organizado por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que este fenómeno es principalmente por los estereotipos de género, la normalización de las violencias y las desigualdades que enfrentan.

Las afectaciones al derecho a una vida libre de violencia de niñas y mujeres incide en el ejercicio de sus derechos a la educación, al trabajo y a la igualdad, entre otros, afirmó la Ombudsperson.

Al ofrecer la Conferencia Magistral: “Impacto de la Pandemia COVID-19 en la mujer en México, incremento de la violencia y deserción escolar y laboral”, Nashieli Ramírez sostuvo que la deserción educativa en este sector tiene un impacto en la disminución de su participación ciudadana.

La caída del empleo, dijo, en la actualidad afecta especialmente a las trabajadoras informales; deteriora sus condiciones laborales en el trabajo doméstico remunerado y profundiza las brechas de género, de vulnerabilidad y movilidad social.

La titular de la Comisión retomó encuestas e índices para poner en evidencia la situación por la que atraviesan las mujeres. Por ejemplo:

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres alcanzaron 39.7 horas a la semana de trabajo no remunerado en el hogar, mientras que los hombres tuvieron 15.2.

El último Índice Global de la Brecha de Género sostiene que serán necesarios 202 años para cerrar la brecha económica mundial entre hombres y mujeres.

Mientras a Encuesta BID/Cornell sobre coronavirus, del Banco Interamericano de Desarrollo, la participación laboral de las mujeres en América Latina sigue casi 30 puntos por debajo de la de los hombres.

México ocupó los últimos lugares en el rubro de brecha salarial de género en América Latina en 2020, por debajo de Colombia, Perú, República Dominicana, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina, advirtió Ramírez.

En cuanto a la deserción académica de las mujeres por Covid-19, señaló que según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), titulado “Una nueva generación: 25 años de esfuerzo por la igualdad de género en la educación”, las mujeres constituyen el 94 por ciento de la docencia en la enseñanza preescolar a nivel mundial, pero sólo el 43 en la educación terciaria o superior.

Sobre la violencia de género en el contexto de Covid-19, afirmó que el índice de violencia en el ámbito familiar aumentó en el 2020, al registrase 22 mil 16 carpetas de investigación en la Ciudad de México en este sentido, cuando un año antes fueron 21,042.

“La violencia familiar es la que más padecen las mujeres en este país”, recalcó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Además, la emergencia sanitaria visibilizó la llamada crisis de cuidados, lo que llevó el tema a la Cámara de Diputados con fundamento en el derecho al cuidado digno de niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad o con enfermedades y desde la perspectiva de género, agregó.

"Hay que quitar la feminización del cuidado porque no es un asunto y no tendría que ser un tema de sólo mujeres. Y la crisis del COVID no puede estar resuelta sin todo lo que tiene que ver con la agenda de cuidados", recalcó.