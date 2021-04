¿Es posible lograr la producción y consumo responsable?

Vivimos en la era de lo inmediato, de lo instantáneo y del rápido acceso. Si tenemos hambre vamos al supermercado, compramos algún alimento congelado y lo preparamos en la cena familiar. Sin embargo, ¿sabemos que estamos consumiendo? ¿Qué proceso tuvo que tener para que ese producto estuviera a nuestro alcance y llevará en una nevera semanas y lo pudiéramos comer instantáneamente?

En el capítulo 11 del “Podcast Rebeldes Concausa” Juliana Galvan, adolescente promotora del proyecto “Un litro de ayuda” y Angélica, encargada de Calidad de la Hortaliza nos hablan sobre el impacto negativo y medio ambiental que tiene toda la industria, no sólo de los alimentos ultraprocesados, sino de la alimentación en México.

Si bien sabemos que se necesitan 15,400 litros de agua para producir y empaquetar un kilo de carne, no sabemos, realmente, el impacto que tiene no sólo producir ese kilo de carne, sino todo lo que conlleva que podamos tener un kilo de carne empaquetado en el supermercado listo para nuestro consumo.

Escucha más sobre este ODS en nuestro podcast

Tan sólo el 3% del agua del planeta es dulce (potable), del cual 2.5% está congelada en los polos. Por tanto, sólo contamos con el 0.5% de agua dulce del planeta para satisfacer nuestras necesidades. Esto nos dice que estamos teniendo un gasto de agua brutal en la producción masiva de nuestros alimentos. Sin mencionar, la cantidad de alimentos que son desperdiciados.

En México, se desperdician alrededor de 20 millones de toneladas de alimentos anualmente. Está cantidad es equivalente al 34.5% de la producción total de los alimentos para consumo humano. Por ello, Juliana y Angélica charlan sobre la importancia de la conciencia que debemos de tener como consumidores y también de cómo podemos exigir a los productores tener proveedores locales e iniciativas que mitiguen este impacto.

Si bien la responsabilidad la tienen nuestros procesos de producción y consumo masivos, es importante recalcar que podemos hacer un cambio desde casa como no tirar los alimentos que ya no queramos, reducir el consumo del plástico y reutilizar nuestras botellas de pet y bolsas de tela para ir al supermercado e intentar ser consumidores responsables y conocer las empresas de los productos que consumimos; de esa manera podemos saber si están siendo responsable con su producción o no.

Consumir local siempre será la opción para comprar alimentos perecederos. No sólo apoyamos un negocio pequeño y la economía de ese pequeño negocio se fortalece, sino que la ruta que tomaron tus alimentos para estar ahí fue menor y con ellos, su impacto.

Si te interesa este tema, escúchanos en todas las plataformas de streaming para conocer más sobre esta problemática y motívate con las soluciones que los y las adolescentes nos plantean desde su creatividad e inspiración.

¿Tienes un proyecto de transformación social y medio ambiental y tienes entre 14 y 17 años? ¡Postula tu iniciativa al #Concausa! Entra a www.concausa2030.com y revisa las bases. Las personas seleccionadas participarán de un Encuentro adolescente con personas de todo el continente.

Para más información sobre nuestro trabajo, síguenos en:

Facebook: América Solidaria México

IG. @americasolidaria_mx

Redacción: América Solidaria México