Vacían cubeta con agua a bolero que trabajaba en Centro Histórico de Puebla

En redes sociales se viralizó un video en el que un joven denuncia la agresión de la que fue víctima un hombre de la tercera edad que se dedica a bolear zapatos en el centro histórico de Puebla.

En el clip publicado originalmente en Twitter se explica que cuando el boleador terminó de atender a su cliente, una persona salió del balcón que se ubica en la esquina 5 de mayo y avenida Reforma para vaciar una cubeta de agua sobre el adulto mayo. Aunque el agraviado tiene una lona para taparse del sol mientras trabaja, el agua que le lanzaron logró empapar su área de trabajo, así como sus pies y su espalda.

Lo han agredido en multiples ocasiones

Al parecer no es la primera vez que victimizan al señor; el denunciante menciona que podría tratarse de los trabajadores de zapaterías El Carmen o la tienda Nueva España, quienes en repetidas ocasiones han querido retirar al hombre de ese espacio.

“Ahí hay gente que tendría que estar al pendiente, pero tampoco hacen nada, no dicen nada, ven y no dicen nada, y a mí no se me hace justo porque aquí mi jefe está chambeando", reclama el ciudadano.

#VIDEO uD83DuDE21uD83EuDD2C ¡No se vale! uD83DuDE45uD83CuDFFB???uD83DuDE45uD83CuDFFB??? Mientras un boleador de la tercera edad trataba de ganarse la vida honestamente, personas abusivas le tiraron una cubetada de agua en pleno Centro Histórico de #Puebla pic.twitter.com/5wNkacmhDv — RevistaRayas (@RevistaRayas) April 4, 2021

El internauta pidió que atendieran a su llamado y le ayuden a encontrar a los responsables y así parar la agresión que sufre el hombre de la tercera edad. Su publicación se volvió rápidamente viral y los usuarios de diversas redes se sumaron a los reclamos de justicia.

Las autoridades aún no se pronuncian al respecto, pero algunos usuarios esperan que lo hagan y busquen con los medios legales a los agresores, pues los actos que cometieron las personas podrían ser catalogados como discriminatorios.

