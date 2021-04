‘¡Me lleva la corriente!’, revelan nuevo accidente en Xenses: VIDEO

Tras el reporte de la muerte de un niño de 13 años en el parque acuático Xenses de grupo Xcaret, quien fue succionado por un filtro de agua en una de las atracciones del parque llamada “Riolajante”, salió a la luz un video en el que se muestra un nuevo accidente ocurrido en otra de las atracciones del mismo parque.

El video fue compartido a través de Twitter por una usuaria identificada como Clarissa, quien detalló que el accidente ocurrió en el mes de enero en la atracción del parque Xenses llamada ‘Lodorama’ en la que su pareja fue succionada por una corriente.

“En enero de este año, viajé a Playa del Carmen y me hospedé en el hotel Xcaret junto con mi pareja y visitamos Xenses. Estábamos en la atracción de ‘Lodorama’, yo iba en el carril derecho y él en el izquierdo. Llevamos una GoPro e íbamos grabando todo.

Casi final del recorrido, mi pareja me gritó que una corriente lo estaba "jalando", yo lo tomé a relajo, creí que era broma, pero, después de ver su expresión vi que no era así; en ese momento le grité que no me podía parar, ya que estaba entre puro lodo y es espeso. Tomé la cámara y lo ayudé a salir. Recalco, esto nos pasó al final del recorrido, donde ya no hay barandales y esta una especie de curva”, testimonió Clarissa.

En las imágenes se puede apreciar los momentos de terror que pasó la pareja en esta atracción, inicialmente aparece la pareja de Clarissa disfrutando el paseo entre lodo, sin embargo, momentos después grita: “¡me lleva la corriente!” y suelta la cámara para tratar de ponerse a salvo.

La joven detalló que el momento sólo quedó en un susto debido a que su pareja pudo salir sano y salvo, sin embargo, expresó su indignación contra el parque y aseguró que no es justo que debido a la negligencia de los encargados del parque, las familias que van a divertirse a sus instalaciones regresen con un integrante menos.

CBC