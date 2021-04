Kuri plantea a contrincantes compromiso de civilidad

En su mensaje de arranque de campaña, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri González, lanzó un llamado a sus contendientes para que, en el plazo de una semana, todos firmen un compromiso de civilidad.

Dicho acuerdo, dijo, deberá incluir también un acuerdo para el respeto de la transparencia y la protección de la salud de todos los queretanos.

“Los invito, reunámonos en una semana y firmemos tres compromisos: no atacar, porque la gente no quiere más pleitos de políticos, sino lo que quieren son soluciones, quien ataca y ofende es porque no tiene argumentos, démosle una altura a la política”, planteó.