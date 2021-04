Silvano Aureoles niega haber amenazado a diputada federal; PT lo contradice

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, negó haber amenazado a la diputada federal Mary Carmen Bernal Martínez, legisladora del Partido del Trabajo (PT), que incluso ya solicitó protección del gobierno federal.

La mañana de este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que una legisladora del Congreso de la Unión solicitó seguridad especial luego de ser amenazada por el mandatario michoacano.

López Obrador detalló que la diputada, de la que no mencionó su nombre, informó al gobierno federal que había sido amenazada por Aureoles Conejo, gobernador que le advirtió, "se atuviera a las consecuencias" si no votaba en contra del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Ante este señalamiento, Silvano Aureoles negó tajante la acusación en su contra. Aseguró que no mantiene comunicación con la legisladora petista, a la que identificó como la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, diputada por el Distrito de Zitácuaro

"Yo no he hablado con ella, no sé de dónde saqué eso, pero es normal en este régimen inventarse mentiras para descalificar. Es falso, yo tengo mucho tiempo que no hablo con la diputada", aseguró.