Caen 8 árboles y 3 estructuras por las lluvias de hoy en la CDMX

Tras las lluvias y vientos de este jueves en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil reportó la caída de ocho árboles, dos ramas, tres estructuras; también hubo registro de tres encharcamientos.

Hasta las 21 horas del día, la precipitación fue ligera en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A Madero y Magdalena Contreras.

Árboles caídos

Álvaro Obregón

1. Corregidora esquina Francisco I. Madero, colonia Tlacopac. Se canalizó a bomberos para seccionar un árbol que cayó en el patio de la escuela secundaria diurna No. 68 sin causar daños.

2. Fuego No. 610 esquina Cañada, colonia Jardines del Pedregal: árbol de la especie eucalipto de 13 metros de longitud por 30 centímetros (cm) de diámetro cayó en el patio de una vivienda, no se reportan daños ni lesionados, fue seccionado por Bomberos y UGIRPC.

3. Cerrada de Canoa No. 8 entre San Jerónimo y fraternidad, colonia La Otra Banda. Caída de un árbol de la especie fresno de 6 metros de longitud y 30 centímetros de diámetro, fue seccionado por bomberos, parques y jardines de la Alcaldía hicieron el retiro del material de poda.



Benito Juárez

1. Filadelfia esquina Luisiana, colonia Nápoles. Árbol de 2.5 metros de altura y 50 cm de diámetro, que se desprendió desde su raíz cayendo en vía pública sin causar afectaciones, no se registraron lesionados, personal de bomberos realizó el seccionamiento.

Coyoacán

1. Anacahuita esquina Ayojalpa, colonia Pedregal de Santo Domingo. Cayó un árbol de 5 metros de longitud por 40 centímetros de diámetro, que se desprendió desde su raíz. No se registraron lesionados, como daños colaterales únicamente resultaron afectadas líneas telefónicas, personal de bomberos realizó el seccionamiento.

Cuauhtémoc

1. Zarco esquina Mina, colonia Guerrero. Se suscitó la caída de un árbol de la especie eucalipto de 15 metros de longitud por 1.10 metros de diámetro causando daños a un auto particular que estaba estacionado Nissan Versa (NSG-8258), no se registraron lesionados, personal de Bomberos y Parques y Jardines seccionaron el árbol.

Gustavo A Madero

1. Gral. Miguel Miramón No. 87 esquina Gral. Pedro Negrete, colonia Martín Carrera. Cae árbol de 8 metros de longitud y 50 centímetros de diámetro sin causar daños, fue seccionado por bomberos.

Miguel Hidalgo

1. Avenida Progreso esquina Agricultura, colonia Escandón 1a Sección. Árbol de la especie fresno de 10 metros de longitud por 60 cm de diámetro, que cayó en vía pública, causando daños a 2 autos: Camioneta Chrysler mini van (NML-9769) y auto Chevrolet Aveo (NDF-5296), una luminaria, un puesto ambulante y un masculino de 21 años con golpe en la cabeza, quien fue valorado en la ambulancia 04 de la UGIRPC con diagnóstico de contusión sin ameritar traslado de urgencia.

Ramas caídas

Francia No. 131, entre Margarita y Minerva, colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón. En el lugar se localizó un Pino de 12 metros de longitud por 50 centímetros de diámetro del cual se le desprendieron ramas de la copa a consecuencia de la lluvia del día de ayer, no se registraron lesionados, como daños colaterales se tuvo afectación a una techumbre de 4 m2, el cual se encuentra en el domicilio.

En Gustavo A. Madero, en Lindavista esquina Atepehuacan, colonia San Bartolo Atepehuacán. De un árbol de la especie eucalipto de 15 metros de longitud y 1 metro de diámetro, se desprendió un brazo de 8 metros de longitud y 60 centímetros de diámetro, fue seccionado por bomberos, se canalizó a la UGIRPC para retiro del material de poda.

Estructuras

Cuauhtémoc

1. Regina No. 66 esquina 5 de febrero, colonia Centro. En el Museo de la Memoria Indómita, inmueble de planta baja y un nivel tipo colonial, a consecuencia de la lluvia y acumulación de granizo de ayer, se suscitó el colapso de una sección de estructura metálica con láminas de fibra de vidrio de 6 por 4 metros, de un total de 15 por 4 metros misma que se desprendió de sus anclajes, no se registraron personas lesionadas.

2. República de Brasil No. 15 y República de Colombia, colonia Centro: desprendimiento de una estructura metálica (toldo) de un local de venta de muñecos de peluche, de 1.5 metros de ancho por 8 metros de largo, no se registraron lesionados, Bomberos retiró la estructura, como media de seguridad retiró otra estructura de las mismas dimensiones.

3. Francisco Ayala No. 68 esquina Juan A Mateos, colonia Vista Alegre. En un inmueble de planta baja y un nivel cayó un techo a base de estructura de ángulo y láminas de fibra de vidrio de 5 por 10 metros derivado a la granizada de ayer, un auto particular Chevrolet Aveo (V34-APZ) resultó dañado, no se registraron lesionados, personal de Bomberos apoyará para el retiro de la estructura.

Encharcamientos

1. José Tomás Cuellar esquina Av. San Antonio Abad, colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. En el bajo puente de San Antonio Abad se localizó un encharcamiento de 25 metros de espejo y un tirante de 10 cm. No se registraron vehículos varados ni afectaciones a la circulación. Se activó el sistema hidráulico del mismo puente para captar el agua anegada.

2. Paseo de la Reforma No. 705 y Constancia, colonia Morelos: un encharcamiento con 50 metros de espejo y 20 cm de tirante.

Por: Carlos Navarro

dhfm