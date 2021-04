Diputados hace cambios en la Sección Instructora

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles sustituir a un integrante en la Sección Instructora, minutos antes de que este órgano iniciara la discusión de los juicios de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas y el fiscal de Morelos; el PAN acusó que es un “cambio a modo”.

En lugar de la diputada Ana Ruth García Grande entró Mary Carmen Bernal Martínez, ambas del PT. La bancada del PAN, a través de José Elías Lixa, se inconformó porque, acusó, que a su grupo ya le toca uno de los cuatro lugares en el órgano porque es la segunda fuerza parlamentaria en la Cámara.

También acusó que se está sustituyendo a García Grande porque ella está en desacuerdo junto con la priista Claudia Pastor de continuar el juicio contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, aun cuando una juez de distrito de Morelos concedió una suspensión definitiva contra la declaración de procedencia (desafuero) en San Lázaro.

Actualmente la Sección está formada por cuatro integrantes, dos de Morena, uno del PT y uno del PRI.

“Lamentamos que se dé de esta forma el cambio, lamentamos que no se dé a través del consenso y lamentamos que no se haga de acuerdo a la representatividad que tienen los grupos parlamentarios, más cuando se están tratando asuntos de la más alta delicadeza y, además, no nos hagamos, están haciendo un cambio a modo simplemente porque no logran un desempate en una acción que es a todas luces contraria a la constitución”, dijo Lixa Abirmerhi.