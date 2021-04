Viaja seguro con tus hijos y sin miedo con esta app

Las ganas de viajar no han muerto, sino que están reprimidas por la pandemia de Covid-19 que aún atraviesa México y todo el mundo; sin embargo, hay personas que ya no aguantan el encierro y buscan a dónde salir. Es cierto que hay opciones con poco riesgo, pero las cosas se complican un poco si tienen pequeños en casa, porque no deben arriesgarlos y lo mejor sería quedarse en casa.

Pero Huawei en conjunto con Travel Mexico with Kids, una plataforma digital que incentiva a las familias a explorar México, se han encargado de darte una solución a este tema y crearon una app en la que podrás gozar de los consejos de decenas de mamás, sólo debes bajar la aplicación de TMWK. Ana María Fernández, fundadora de esta plataforma, mencionó que ahí se resuelven dudas como: dónde viajar dentro del territorio nacional, así como consideraciones importantes al hacerlo con niños.

Los creadores y financiadores aseguraron que de la mano de la tecnología, conocimiento de viajes e inteligencia emocional tendrás una experiencia completa para ti y tu familia si decides echar mano de esta app que es gratuita.

Ana María expuso que la nueva normalidad implica muchos retos, pero no significa que las vacaciones y el tiempo que vas a pasar con tu familia no se pueda aprovechar al máximo. Comentó que ella es mamá de tres y entiende el esfuerzo, el tiempo y la necesidad de darle a los infantes un sentido de normalidad.

Los mexicanos están ávidos de salir

Según un reporte reciente de Airbnb, 57% de los mexicanos tiene ganas de viajar en 2021, pero 88% de los encuestados quiere usar este primer viaje post pandemia de Covid-19 para reconectar con su familia más cercana y que vive lejos. Y es que 40% de los mexicanos se sentía ya menos conectado con sus amigos, 50% dijo sentirse más desconectado del resto del mundo.

