IMSS aclara hechos ocurridos sobre una supuesta vacuna COVID-19 no aplicada a una profesora en NL

Con relación al video sobre una supuesta vacuna COVID-19 no aplicada a una profesora de guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el proceso de inmunización a docentes, en espacios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Oficina de Representación del Instituto en Nuevo León informó lo siguiente:

Las imágenes del video no muestran el proceso completo de aplicación de la vacuna, por lo tanto, no se puede aseverar que el biológico no fue aplicado.

Directivos del IMSS en Nuevo León y de la Sección II del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se reunieron con la presunta afectada para escuchar su queja.

Después de este encuentro con directivos y representantes del SNTSS, la maestra de la Guardería Ordinaria No. 3 afirmó a través de un video que no fue su intención afectar a terceros y que jamás dijo que no se le aplicó la vacuna.

En el mismo mensaje reconoció el acercamiento con directivos y representantes del Sindicato. Agradeció este encuentro e indicó que se le realizará una prueba de anticuerpos para dar certeza a su vacunación.

La profesora hizo un llamado a la población a que acudan a aplicarse la vacuna, e indicó que recibirán un buen trato de parte del personal que está al frente de la campaña.

Por su parte, la persona encargada de la célula de vacunación donde se registró el hecho, tras detallar el protocolo para aplicar el inmunológico afirmó categóricamente que la vacuna a la profesora sí fue aplicada.

La enfermera aseguró que la misión de quienes participan en la campaña de vacunación contra COVID-19 “es inmunizar para que esta enfermedad no se propague más. Nuestro objetivo es inmunizar para que esto se pueda controlar y poder llevar nuestra vida normal”.

La representación del IMSS en Nuevo León estableció el compromiso con la profesora de la Guardería a fin de que se le realice la prueba de anticuerpos, y la maestra quedó conforme y satisfecha. Para el IMSS en Nuevo León es fundamental contar con la confianza de la población respecto al proceso de vacunación que se lleva a cabo, por lo cual hizo un llamado a los docentes para que acudan a recibir la vacuna contra COVID-19. La representación del IMSS en todo momento se mantiene atenta para que el trabajo se desarrolle con transparencia y eficiencia.